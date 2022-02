Shiffrinová opäť vypadla, Gisinová obhájila zlato v alpskej kombinácii

ZOH 2022 v Pekingu - alpské lyžovanie

alpská kombinácia - ženy: 1. Michelle Gisinová 2:25,67 min (1:33,42+52,25), 2. Wendy Holdenerová (obe Švaj.) +1,05 (1:33,41+53,31), 3. Federica Brignoneová (Tal.) +1,85 (1:33,11+54,41), 4. Ester Ledecká (ČR) +2,65 (1:32,43+55,89), 5. Katharina Huberová +3,13 (1:35,68+53,12), 6. Christine Scheyerová +3,58 (1:32,42+56,83), 7. Ramona Siebenhoferová (všetky Rak.) +4,02 (1:32,56+57,13), 8. Laura Gaucheová (Fr.) +4,37 (1:34,08+55,96), 9. Maruša Ferková Saioniová (Slov.) +4,45 (1:33,07+57,05), 10. Julia Pleškovová (ROC) +5,03 (1:33,54+57,16)

Švajčiarska lyžiarka Michelle Gisinová (uprostred) sa teší zo zisku zlatej medaily v alpskej kombinácie na ZOH 2022 v Pekingu, vo štvrtok 17. februára 2022 v Jen-čchingu. Foto: TASR/AP

Peking 17. februára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Michelle Gisinová obhájila olympijské zlato v alpskej kombinácii. Vo štvrtkovej súťaži zdolala krajanku Wendy Holdenerovú o 1,05 sekundy, tretie miesto obsadila Talianka Federica Brignoneová (+1,85). Američanka Mikaela Shiffrinová nedokončila slalomové kolo a v Pekingu vyšla v individuálnych súťažiach medailovo naprázdno. Slovensko nemalo zastúpenie, vicemajsterka sveta v tejto disciplíne Petra Vlhová sa po triumfe v slalome vrátila domov a sústredí sa na obhajobu veľkého glóbusu vo Svetovom pohári.Po prvej časti, kombinačnom zjazde, figurovala na čele Rakúšanka Christine Scheyerová s náskokom jedinej stotiny sekundy pred Češkou Ester Ledeckou, priebežne tretia bola ďalšia Rakúšanka Ramone Siebenhoferová (+0,14). Shiffrinovej patrila piata priečka s mankom iba 0,56 s, čím sa pred slalomovou časťou dostala do pozície jasnej topfavoritky na zisk zlatej medaily. Shiffrinová ako úradujúca svetová šampiónka v kombinácii a obhajkyňa striebra však v Pekingu nedokončila už tretiu súťaž, keď po vypadnutiach v prvých kolách obrovského slalomu aj špeciálneho slalomu neprišla do cieľa ani v slalome do kombinácie. V jednej z bránok príliš zatlačila do lyží, vyšla mimo línie a napriek veľkej snahe sa nedokázala vrátiť do trate, ktorú rovnako ako v klasickom slalome postavil jej tréner Mike Day. Najlepším individuálnym umiestnením dvojnásobnej olympijskej víťazky zostane na ZOH 2022 deviate miesto v super-G, v zjazde skončila osemnásta a v ďalších štartoch vypadla.," povedala 26-ročná Američanka pre agentúru AFP. V individuálnych vystúpeniach prišla o sériu na vrcholných podujatiach, na ktorých doteraz nikdy nevyšla medailovo naprázdno. Od premiéry v roku 2013 získala na každých MS alebo ZOH medailu. Celkovo ich má štrnásť (3 olympijské). Navyše z každého vrcholného podujatia sa doposiaľ vrátila s titulom. Na prvých troch MS (2013, 2015 a 2017) dobyla zlato v slalome, medzitým aj na ZOH 2014 v Soči. O štyri roky neskôr v olympijskom Pjongčangu triumfovala v obrovskom slalome. Šampionát 2019 jej priniesol zlatú radosť v super-G a opäť aj v slalome, vlani na MS dominovala v kombinácii o 86 stotín pred Vlhovou.Švajčiarske spolufavoritky na zisk cenného kovu Gisinová a Holdenerová svoje úlohy splnili a v slalomovej časti sa vyšvihli o jedenásť, resp. deväť priečok. Obhajkyňa titulu z Pjongčangu 2018 Gisinová zaostávala na dvanástom mieste za líderkou o sekundu, no predviedla suverénne najrýchlejšiu druhú jazdu a triumfovala s obrovským náskokom. Nedokázala jej konkurovať ani krajanka, bronzová spred štyroch rokov a držiteľka malého glóbusu za disciplínu z rokov 2016 a 2018 Holdenerová. Brignoneová, ktorá dominovala v hodnotení kombinácie SP v rokoch 2019 a 2020, sa posunula z ôsmej priečky po zjazde. Cenný kov ušiel Ledeckej, nezúročila výhodné postavenie po zjazde, v slalome klesla a s mankom 2,65 sekundy obsadila štvrtú pozíciu. Scheyerová a Siebenhoferová sa prepadli na šieste a siedme miesto. Štartovalo 26 pretekárok, súťaž dokončilo iba pätnásť lyžiarok.