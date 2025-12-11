< sekcia Šport
Gisinová po ťažkom páde podstúpila operáciu krčnej chrbtice
Reprezentácia Švajčiarska nateraz v dôsledku pádu prišla pravdepodobne už o tretiu lyžiarku, mimo súťažného kolotoča sú tiež Lara Gutová-Behramiová a Corinne Suterová.
St. Moritz 11. decembra (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Michelle Gisinová absolvovala vo štvrtok večer operáciu krčnej chrbtice. Okrem toho má zranené zápästie i koleno, informovala Švajčiarska lyžiarska federácia. Tridsaťdvaročná pretekárka utrpela zranenia po ťažkom páde v tréningu na zjazd Svetového pohára na domácom svahu v St. Moritzi, z trate ju transportovali vrtuľníkom.
Dvojnásobná olympijská víťazka stratila pred ľavotočivou zákrutou kontrolu nad lyžami a skončila v ochranných sieťach. Následne ju odviezli do nemocnice v Zürichu, kde sa podrobila operácii. „Michelle Gisinovej sa za daných okolností darí dobre, môže normálne hýbať rukami a nohami. Ďalšie vyšetrenia a liečba jej pravého zápästia a ľavého kolena sa môžu vykonať až po stabilizácii jej krčnej chrbtice,“ uviedla federácia v stanovisku, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.
Gisinová získala na OH 2018 a 2022 zlato v kombinácii, v Pekingu vybojovala aj bronz v super-G. Reprezentácia Švajčiarska tak prišla v olympijskej sezóne už o tretiu elitnú lyžiarku, mimo súťažného kolotoča sú tiež Lara Gutová-Behramiová a Corinne Suterová.
