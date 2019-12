Glasgow Rangers po deviatich rokoch zvíťazil na ihrisku Celticu

Glasgow 29. decembra (TASR) - Futbalistom Glasgowa Rangers sa po deviatich rokoch podarilo zdolať mestského rivala Celtic na jeho štadióne. Zverenci Stevena Gerrarda zvíťazili pred takmer vypredaným hľadiskom v Celtic Parku 2:1 v nedeľnom 21. kole škótskej ligy a stiahli manko na vedúcich "keltov" na rozdiel dvoch bodov.



Úvodnú príležitosť otvoriť skóre duelu Old Firm zahodil domáci Ryan Christie, keď v 33. minúte nepremenil pokutový kop. Do vedenia sa tak už o 3 minúty neskôr dostali Rangers zásluhou Angličana Ryana Kenta. Do prestávky sa však ešte podarilo vyrovnať Francúzovi Odsonneovi Edouardovi, no v druhom dejstve rozhodol o výhre hostí Chorvát Nikola Katič.



Úradujúci šampión Celtic má pred "jazdcami" už len dvojbodový náskok a Gerrardovi hráči majú ešte zápas k dobru. Celtic doma prehral prvý zápas od mája 2018 a prišiel tiež o sériu jedenástich ligových triumfov za sebou. Boj o titul tak dostal nový náboj a Rangers majú dobrú šancu prekaziť rivalovi zisk deviateho majstrovského titulu za sebou. Informovala agentúra AFP.