Glasgow Rangers ukončil spoluprácu s trénerom Bealeom

Londýn 2. októbra (TASR) - Futbalový klub Glasgow Rangers ukončil spoluprácu s trénerom Michaelom Bealeom. K tomuto kroku pristúpil po sérii nevýrazných výsledkov, kormidelníka dočasne nahradil niekdajší stredopoliar škótskeho klubu Steven Davis.



Vedenie tímu oznámilo rozhodnutie po sobotňajšej prehre 1:3 s Aberdeenom, tretej v priebehu siedmich zápasov tohto ročníka domácej súťaže. "Rangers môžu potvrdiť, že ukončili spoluprácu s trénerom prvého tímu Michaelom Bealeom. Klub by rád vyjadril svoje poďakovanie Michaelovi a jeho tímu za snahu od novembrového príchodu. Výsledky v tejto sezóne však nesplnili naše očakávania," citovala z oficiálneho vyhlásenia klubu agentúra DPA. Rangers čaká vo štvrtok zápas Európskej ligy na pôde cyperského Arisu Limassol. Tento tím vyradil v play off o skupinovú fázu bratislavský Slovan.



Nový tréner Davis pôsobil do konca minulej sezóny v mužstve a pôjde o jeho premiéru v pozícii kouča. Rangers sú v tabuľke tretí, sedem bodov za vedúcim tímom a mestským rivalom Celticom.