Glasner skončí po sezóne na lavičke Frankfurtu, nahradí ho Toppmöller

Frankfurt nad Mohanom 9. mája (TASR) – Rakúsky futbalový tréner Oliver Glasner opustí na konci tejto sezóny Eintracht Frankfurt. Do tímu prišiel v roku 2021 a vlani ho priviedol k triumfu v Európskej lige, jeho kontrakt platil pôvodne do roku 2024. Nahradiť by ho mal Dino Toppmöller, ktorý naposledy pôsobil ako asistent Juliana Nagelsmanna v Bayerne Mníchov.



"Po dlhej a intenzívnej diskusii i detailnej analýze s trénerom Glasnerom sa klub rozhodol ukončiť spoluprácu po sezóne 2022/23," citovala z oficiálneho vyhlásenia Frankfurtu agentúra DPA. Tím ťahá v domácej súťaži šnúru desiatich zápasov bez víťazstva, štyridsaťosemročný kouč navyše obdržal v sobotňajšom dueli v Hoffenheim (1:3) červenú kartu a po stretnutí verbálne napadol novinára. Rozhodnutie klubu akceptoval a svoje pôsobenie chce ukončiť triumfom vo finále Nemeckého pohára proti Lipsku (3.6.).