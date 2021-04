Glejteková si v predstihu zaistila účasť na ME vo vodnom slalome

Na snímke slovenská kanoistka a reprezentantka vo vodnom slalome Simona Glejteková počas nominačných pretekov na ME 2021 v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši 24. apríla 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Liptovský Mikuláš 24. apríla (TASR) - Slovenská singlistka Simona Glejteková sa predstaví na ME vo vodnom slalome, ktoré sa uskutočnia 6.-9. mája. Vďaka víťazstvu v sobotných nominačných pretekoch v Liptovskom Mikuláši si v predstihu vybojovala v internej kvalifikácii miestenku do Ivrey. Zvyšné dve pretekárky ju doplnia po nedeľných jazdách.povedala po pretekoch Glejteková, ktorá si zaistila miestenku do Talianska ako prvá. V sobotu predviedla čistú jazdu a zdolala Emanuelu Luknárovú o 3,67 sekundy.Zverenka Jozefa Martikána, otca päťnásobného olympijského medailistu, si spoluprácu veľmi pochvaľuje.povedala pre canoe.sk Glejteková.Glejteková a jej dve kolegyne v C1 budú v Taliansku bojovať o miestenku na OH do Tokia:Časť reprezentácie už má účasť istú - trio kanoistov Matej Beňuš, Michal Martikán, Alexander Slafkovský, kajakárky Jana Dukátová a Eliška Mintálová, kajakári Jakub Grigar (aj OH Tokio 2020) a Martin Halčin.