Gnabry bude chýbať Bayernu do konca sezóny, môže vynechať aj EURO

Berlín 10. mája (TASR) - Futbalistom Bayernu Mníchov bude do konca sezóny chýbať Serge Gnabry. Dvadsaťosemročný nemecký krídelník by pre zranenie stehenného svalu mohol vynechať aj domáce ME. Štvornásobní majstri sveta a trojnásobní európski šampióni odštartujú turnaj 14. júna v Mníchove proti Škótsku.



Gnabry musel vystriedať už po 27 minútach stredajšej odvety semifinále Ligy majstrov na pôde Realu Madrid (prehra 1:2). Nahradil ho Alphonso Davies, strelec jediného gólu Bayernu. "Diagnóza ukázala natrhnutie ľavého stehenného svalu a Serge vynechá zvyšok sezóny," uviedol klub podľa AFP. Bavorov čakajú ešte dva zápasy Bundesligy proti Wolfsburgu a Hoffenheimu a ich cieľom bude udržať druhé miesto v tabuľke.



V tejto sezóne mal Gnabry viackrát problémy so zraneniami. Po tom, čo v apríli skóroval proti svojmu bývalému klubu Arsenalu v prvom štvrťfinále Ligy majstrov (2:2), chýbal mužstvu rovnako pre zranenie stehenného svalu. Vrátil sa až v prvom semifinále proti Realu. V septembri si zlomil ruku a od decembra vynechal 15 zápasov pre svalové zranenie. Gnabry odohral za Nemecko 45 stretnutí, v ktorých strelil 22 gólov.