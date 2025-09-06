Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Gnabry je po zranení ruky pripravený nastúpiť proti Sev. Írsku

Serge Gnabry z Bayernu má zlomenú ruku po zrážke s brankárom Münsteru Johannesom Schenkom počas zápasu prvého kola Nemeckého futbalového pohára medzi Preussen Muenster a Bayern Mníchov v nemeckom Münsteri, utorok 26. septembra 2023. Foto: TASR/AP

Gnabry utrpel pred dvomi rokmi zlomeninu ľavého predlaktia.

Autor TASR
Kolín nad Rýnom 6. septembra (TASR) - Nemecký futbalový krídelník Serge Gnabry je po zranení ľavej ruky pripravený nastúpiť v nedeľňajšom kvalifikačnom zápase MS proti Severnému Írsku. Pre zdravotný problém nedohral štvrtkový zápas v Bratislave proti Slovensku (0:2), no podľa Nemeckej futbalovej federácie (DFB) by mal byť k dispozícii.

Gnabry utrpel pred dvomi rokmi zlomeninu ľavého predlaktia. Tréner Julian Nagelsmann naďalej nemôže počítať s útočníkom Niclasom Füllkrugom, ktorého trápia problémy s lýtkom. Namiesto neho povolal Maximiliana Beiera z Borrusie Dortmund.
