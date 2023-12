Gnabry sa vráti najskôr vo februári, Tuchel: Je to pridlho

Mníchov 12. decembra (TASR) - Nemecký futbalista Serge Gnabry, ktorý pôsobí v Bayerne Mníchov, sa vráti do akcie najskôr vo februári. V pondelok to avizoval jeho tréner Thomas Tuchel. Nemecký kanonier má natiahnuté slabiny na ľavej nohe – zranil sa v sobotňajšom zápase na pôde Franfurtu, v ktorom jeho tím prehral 1:5.



Dvadsaťosemročný hráč nastúpil v 66. minúte a na ihrisku strávil len päť minút. V tejto sezóne už vynechal niekoľko týždňov pre zlomeninu ruky. "Je to pridlho. Už návrat po zlomenine ruky mu zabral nejaký čas, potom bol v ideálnej forme na tréningu, mal dobrý týždeň a zranil sa po minúte vo Frankfurte," uviedol Tuchel pre DPA.



Gnabry tak bude svojmu tímu chýbať minimálne sedem zápasov a pravdepodobne premešká aj začiatok vyraďovacích súbojov v Lige majstrov. Kanonier neprežíva najvydarenejšiu sezónu, v Bayerne pred ním dostávajú prednosť Kingsley Coman a Leroy Sane. V Bundeslige zasiahol len do piatich zápasov, z toho dvakrát nebol v základe. Zatiaľ nemá na konte gól ani asistenciu, pričom minulú ligovú sezónu ukončil so 14 gólmi a na ďalších sedem prihral.



Úradujúcich nemeckých majstrov čaká v utorok odveta skupinovej fázy Ligy majstrov proti Manchestru United. Postup i prvenstvo v A-skupine majú isté a na Old Trafforde si chcú udržať bilanciu bez prehry. Ich súper je na poslednom štvrtom mieste a bojuje o play off, istú nemá ani jar v európskom futbale.