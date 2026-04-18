Gnabry si natrhol sval v stehne, možno vynechá majstrovstvá sveta

Na snímke je Serge Gnabry z Bayernu počas tréningu pred odvetou štvrťfinále Ligy majstrov medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid v Mníchove v Nemecku, v utorok 14. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mníchov 18. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Serge Gnabry by mohol vynechať tohtoročné majstrovstvá sveta, keďže si natrhol stehenný sval. V sobotu to oznámil jeho klub Bayern Mníchov, informovala o tom agentúra DPA.

Bayern vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že krídelník bude chýbať dlhšie obdobie pre natrhnutý sval v pravom stehne. Bavori neuviedli presný čas absencie, ale nemecké médiá informovali, že Gnabry odohral svoj posledný zápas v klubovej sezóne a mohol by vynechať aj svetový šampionát.

Tridsaťročný útočník je pravidelným členom nemeckého tímu pod vedením Juliana Nagelsmanna, za svoju krajinu odohral 59 zápasov, v ktorých strelil 26 gólov.
