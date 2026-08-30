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Gobena triumfoval na maratóne v Sydney
Gobena rozhodol o triumfe nástupom v záverečnom kilometri.
Autor TASR
Sydney 30. augusta (TASR) - Etiópčan Addisu Gobena sa stal víťazom nočného maratónu v austrálskom Sydney. Dvadsaťjedenročný atlét dosiahol čas 2:04:42 hodiny a o takmer jeden a pol minúty prekonal traťový rekord Hailemaryama Kirosa z vlaňajška.
Gobena rozhodol o triumfe nástupom v záverečnom kilometri. Svojho krajana Chimdessu Debeleho zdolal o štyri sekundy, tretí finišoval Tebello Ramakongoana z Lesotha v čase 2:04:57 h. „Som veľmi šťastný. Vlani som skončil druhý, poučil som sa zo svojej chyby a doma som na nej pracoval. Vďaka tomu sa mi teraz podarilo zvíťaziť a prekonať rekord,“ citovala Gobenu agentúra AFP.
Bývalý oštepár na seba upozornil v roku 2024 prvenstvom na maratóne v Dubaji. V Sydney dosiahol svoje prvé víťazstvo v seriáli World Marathon Majors (WMM), podujatie v Austrálii sa minulý rok stalo jeho siedmym členom popri maratónoch v Londýne, Tokiu, Bostone, Berlíne, Chicagu a New Yorku. Na štart sa postavilo približne 40-tisíc bežcov.
Gobena rozhodol o triumfe nástupom v záverečnom kilometri. Svojho krajana Chimdessu Debeleho zdolal o štyri sekundy, tretí finišoval Tebello Ramakongoana z Lesotha v čase 2:04:57 h. „Som veľmi šťastný. Vlani som skončil druhý, poučil som sa zo svojej chyby a doma som na nej pracoval. Vďaka tomu sa mi teraz podarilo zvíťaziť a prekonať rekord,“ citovala Gobenu agentúra AFP.
Bývalý oštepár na seba upozornil v roku 2024 prvenstvom na maratóne v Dubaji. V Sydney dosiahol svoje prvé víťazstvo v seriáli World Marathon Majors (WMM), podujatie v Austrálii sa minulý rok stalo jeho siedmym členom popri maratónoch v Londýne, Tokiu, Bostone, Berlíne, Chicagu a New Yorku. Na štart sa postavilo približne 40-tisíc bežcov.