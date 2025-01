Godfrey putuje z Atalanty na hosťovanie do Ipswichu

Ipswich 5. januára (TASR) - Anglický futbalista Ben Godfrey sa sťahuje z Atalanty do Ipswichu Town na hosťovanie do konca sezóny. Dvadsaťšesťročný obranca sa vrátil do Premier League iba niekoľko mesiacov po svojom odchode z Evertonu do Talianska.



Ipswich oznámil jeho príchod krátko po nedeľňajšej remíze 2:2 na pôde Fulhamu. "Som šťastný, že som podpísal zmluvu. Už sa nemôžem dočkať až spoznám tím a začnem naplno pracovať. Veľa som hovoril s trénerom McKennom a teším sa na spoluprácu s ním. V tejto sezóne som neodohral toľko, koľko by som chcel, ale som pripravený pomôcť a teším sa na zápasy," povedal Godfrey pre oficiálny klubový web.