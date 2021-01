Godin a Suarez žiadajú zrušiť trest pre Cavaniho

Manchester 4. januára (TASR) - Uruguajskí futbalisti Luis Suarez a Diego Godin a ďalší sa zastali svojho krajana Edinsona Cavaniho a žiadajú, aby mu anglická Futbalová asociácia (FA) zrušila trest zastavenia činnosti na tri zápasy.



Útočník Manchestru United ho dostal za príspevok na sociálnej sieti, v ktorom použil španielsky výraz pre ľudí tmavej pleti "negrito". FA ho označila ako urážlivý, ubližujúci a nevhodný, no podľa Cavaniho sa v jeho krajine používa ako láskavý pozdrav priateľov. Tridsaťtriročný útočník taktiež dostal pokutu 100.000 libier.



Godin a Suarez zverejnili vyhlásenie Uruguajskej hráčskej únie, podľa ktorej sa dopustila "diskriminačného a rasistického aktu" FA a nie Cavani, pretože "trojzápasový zákaz trestá celú našu kultúru a spôsob života". "Bohužiaľ, anglická Futbalová asociácia vyjadrila prostredníctvom tohto trestu absolútnu ignoráciu a pohŕdanie multikultúrnou víziou sveta. Suspendácia ukazuje, aká je FA zaujatá, etnocentrická a dogmatická. Edinson Cavani sa nikdy nedopustil žiadneho správania, ktoré by sa dalo interpretovať ako rasistické. Použil iba bežný výraz v Latinskej Amerike na oslovenie blízkeho priateľa," píše sa vo vyhlásení únie, ktorá požaduje zrušenie trestu.



Cavani použil výraz na Instagrame pre svojho priateľa po tom, čo strelil dva góly pri októbrovej výhre United nad Southamptonom (3:2). Po kritike sa za to verejne ospravedlnil a jeho zamestnávateľ mu vyjadril podporu. Tú mu vyjadrila aj Uruguajská futbalová asociácia (AUF) a označilo ha za osobu "nenapadnuteľnej morálky", pričom kritizovala anglickú asociáciu za to, že hodnotí význam výrazov v španielskom jazyku.