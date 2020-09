Godin opúšťa Inter Miláno

Miláno 25. septembra (TASR) - Uruguajský futbalový obranca Diego Godin zamieril z Interu Miláno do konkurenčného talianskeho klubu Cagliari Calcio. Tridsaťštyriročný stopér podpísal vo štvrtok s novým zmaestnávateľom trojročný kontrakt.



"Cagliari je potešené, že môže oznámiť príchod Diega Godina z Interu," uviedol sardínsky klub vo svojom vyhlásení.



Kapitán uruguajskej reprezentácie prišiel do Interu vlani po deviatich sezónach v Atleticu Madrid, v milánskom tíme nastupoval v obrane aj so Slovákom Milanom Škriniarom. V minulej sezóne odohral za Inter 36 zápasov, s "nerazzurri" postúpil do finále Európskej ligy, v ktorom dal gól do siete FC Sevilla (2:3). Na konte má aj 135 štartov a osem gólov v drese národného tímu. Informovala agentúra AFP.