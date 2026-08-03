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Godla je stále bez zmluvy, pomôže Michalovciam počas letnej prípravy
Odchovanec Spišskej Novej Vsi strávil uplynulú sezónu práve v drese svojho materského klubu.
Autor TASR
Michalovce 3. augusta (TASR) - Slovenský hokejový brankár Denis Godla pomôže v najbližšom období tímu HK Dukla Michalovce. Tridsaťjedenročný brankár, ktorý je momentálne bez zmluvy na nasledujúci ročník, sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na vzájomnej výpomoci počas letnej prípravy.
„Keďže obaja naši brankári momentálne absolvujú rekonvalescenciu a pripravujú sa na návrat do plnej záťaže pred štartom sezóny, hľadali sme riešenie, ktoré bude prospešné pre obe strany. Denis bude môcť absolvovať kompletný tréningový proces a zostať v plnej záťaži, zatiaľ čo náš tím získa potrebné zastúpenie v bránkovisku počas prípravného obdobia. Ide tak o spoluprácu, ktorá pomôže obom stranám v dôležitej fáze pred začiatkom novej sezóny,“ uviedol klub z Michaloviec na svojej facebookovej stránke.
Odchovanec Spišskej Novej Vsi strávil uplynulú sezónu práve v drese svojho materského klubu. Za Spišiakov odchytal 32 stretnutí, v ktorých mal priemer 3,02 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 89,8 percenta. Počas svojej kariéry pôsobil aj v Slovane Bratislava, nastupoval vo Fínsku za KalPa Kuopio a v Česku za Kladno a Litvínov. Na konte má aj 16 štartov v reprezentačnom A-tíme.
„Keďže obaja naši brankári momentálne absolvujú rekonvalescenciu a pripravujú sa na návrat do plnej záťaže pred štartom sezóny, hľadali sme riešenie, ktoré bude prospešné pre obe strany. Denis bude môcť absolvovať kompletný tréningový proces a zostať v plnej záťaži, zatiaľ čo náš tím získa potrebné zastúpenie v bránkovisku počas prípravného obdobia. Ide tak o spoluprácu, ktorá pomôže obom stranám v dôležitej fáze pred začiatkom novej sezóny,“ uviedol klub z Michaloviec na svojej facebookovej stránke.
Odchovanec Spišskej Novej Vsi strávil uplynulú sezónu práve v drese svojho materského klubu. Za Spišiakov odchytal 32 stretnutí, v ktorých mal priemer 3,02 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 89,8 percenta. Počas svojej kariéry pôsobil aj v Slovane Bratislava, nastupoval vo Fínsku za KalPa Kuopio a v Česku za Kladno a Litvínov. Na konte má aj 16 štartov v reprezentačnom A-tíme.