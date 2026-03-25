Godon si pripísal druhý triumf na Okolo Katalánska
Po kopcovitom úvode etapy mali byť záverečné kilometre súbojom najrýchlejších mužov v pelotóne.
Autor TASR
Vila-seca 25. marca (TASR) - Francúzsky cyklista Dorian Godon zvíťazil v tretej etape pretekov Okolo Katalánska. V záverečnom špurte zdolal Britov Ethana Vernona a Noaha Hobbsa. Jazdec tímu INEOS Grenadiers si pripísal druhé prvenstvo v tomto ročníku španielskych pretekov a upevnil si líderskú pozíciu v celkovom poradí.
Po kopcovitom úvode etapy mali byť záverečné kilometre súbojom najrýchlejších mužov v pelotóne. Tridsať kilometrov pred cieľom však zaútočila dvojica Jonas Vingegaard a Remco Evenepoel, ktorí spolupracovali až do konca. Päťsto metrov pred cieľom Belgičan spadol na kruhovom objazde a Vingegaard tam stratil čas, čo dovolilo pelotónu stiahnuť stratu.
Do špurtu vstúpil ako prvý Godon, ktorý potvrdil dobrú formu, keď po dvoch etapových triumfoch na Paríž - Nice už má dve víťazstvá aj v Katalánsku. Na čele celkového poradia má 11-sekundový náskok pred Evenepoelom a 16-sekundový pred Britom Thomasom Pidcockom.
Po kopcovitom úvode etapy mali byť záverečné kilometre súbojom najrýchlejších mužov v pelotóne. Tridsať kilometrov pred cieľom však zaútočila dvojica Jonas Vingegaard a Remco Evenepoel, ktorí spolupracovali až do konca. Päťsto metrov pred cieľom Belgičan spadol na kruhovom objazde a Vingegaard tam stratil čas, čo dovolilo pelotónu stiahnuť stratu.
Do špurtu vstúpil ako prvý Godon, ktorý potvrdil dobrú formu, keď po dvoch etapových triumfoch na Paríž - Nice už má dve víťazstvá aj v Katalánsku. Na čele celkového poradia má 11-sekundový náskok pred Evenepoelom a 16-sekundový pred Britom Thomasom Pidcockom.
Okolo Katalánska - 3. etapa (Mont-roig del Camp – Vila-seca, 159,4 km):
1. Dorian Godon (Fr./INEOS-Grenadiers) 3:43:33 hod, 2. Ethan Vernon (V.Brit./NSN Cycling Team), 3. Noah Hobbs (V.Brit./EF Education - EasyPost), 4. Toon Aerts (Bel./Lotto Intermarché), 5. Anthon Charmig (Dán./Uno-X Mobility), 6. Thomas Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +všetci rovnaký čas ako víťaz
Celkové poradie (po 3 zo 7 etáp):
1. Dorian Godon (Fr./INEOS-Grenadiers) 11:29:50 hod, 2. Remco Evenepoel (Bel./Red Bull - BORA - hansgrohe) +11 s, 3. Thomas Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +16, 4. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma | Lease a Bike) +18, 5. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates - XRG) +19, 6. Anthon Charmig (Dán./Uno-X Mobility) +20
1. Dorian Godon (Fr./INEOS-Grenadiers) 3:43:33 hod, 2. Ethan Vernon (V.Brit./NSN Cycling Team), 3. Noah Hobbs (V.Brit./EF Education - EasyPost), 4. Toon Aerts (Bel./Lotto Intermarché), 5. Anthon Charmig (Dán./Uno-X Mobility), 6. Thomas Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +všetci rovnaký čas ako víťaz
Celkové poradie (po 3 zo 7 etáp):
1. Dorian Godon (Fr./INEOS-Grenadiers) 11:29:50 hod, 2. Remco Evenepoel (Bel./Red Bull - BORA - hansgrohe) +11 s, 3. Thomas Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +16, 4. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma | Lease a Bike) +18, 5. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates - XRG) +19, 6. Anthon Charmig (Dán./Uno-X Mobility) +20