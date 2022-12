Goffa o knihe Kontroverzný tréner: Chcel som priniesť ľudské príbehy

Bratislava 16. decembra (TASR) - Publikácia "Kontroverzný tréner" dokumentuje príbehy z trénerského života Vladimíra Goffu. Bývalý slovenský futbalista a kormidelník v nej opisuje zaujímavé a úsmevné príhody, či zákulisie slovenského futbalu. So spoluautorom knihy Jurajom Berzedim ju v piatok pokrstili v priestoroch kníhkupectva Panta Rhei v Bratislave.



Goffa uviedol, že sa snažil priniesť ľudské príbehy, aj keď sa v knihe objavia aj kontroverznejšie a prekvapujúce pasáže. Symbolickému krstu predchádzala debata zainteresovaných tvorcov. Kniha má 192 strán, autori ju rozdelili do dvadsaťjeden kapitol a na konci je aj životopis Goffu. Autobiografia sa na pulty kníhkupectiev dostala 12. decembra a jej vydavateľom je Petit Press. "V prvom rade sa na futbal dívam s láskou a publikácia vznikla pre ľudí, ktorí pracujú, či už ako hráči alebo v realizačných tímoch. Všetkých si ich veľmi vážim, pretože vďaka mojej osobnej skúsenosti viem, že dávajú do toho srdce a bez toho by to nešlo. Teším sa, že sme sa o nej mohli porozprávať a zaspomínať si na tie časy," uviedol Goffa.



Prvá myšlienka napísať knihu prišla u Berzediho pred polrokom po autobiografii o slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej. "Pri futbale zaznelo spolu s kolegom Mariánom Szűcsom meno Vlada Goffu, keďže som ho dlhšie sledoval, páčil sa mi jeho prejav a príbehy. Ozval som sa mu a potom, čo mi otvorene vyrozprával štyri silné zážitky, uvedomil som si, že má zmysel napísať knihu. Podarilo sa nám to za päť mesiacov," skonštatoval Berzedi, ktorý vysvetlil aj to, prečo sa rozhodli pre názov Kontroverzný tréner: "Vzniklo to, keď som s ním prvýkrát sedel a ako mi hovoril príbehy, napadlo mi to preto, lebo je iný. Dokáže vyjadriť svoje zážitky spôsobom, ktorý nedokáže nikto rovnako on."



Dôležitou súčasťou je však podtitul "Príbehy zo zákulisia slovenského futbalu", o ktorých otvorene rozpráva. "Nemal som problém hovoriť o žiadnom z nich. Snažil som sa pri citlivejších nedávať mená a mimoriadne súvislosti, no zase v iných som bol viac otvorenejší. Má to byť o tom, ako funguje slovenský futbal, alebo ako to v minulosti bolo, keďže už som mimo tohto športu šesť rokov. Myslím si, že charakter ľudí sa výrazne nezmenil a v drvivej väčšine mám len krásne spomienky," skonštatoval Goffa.



V knihe sú aj texty o futbalovom reprezentantovi Ivanovi Schranzovi, ktorý mal poctu ju pokrstiť. "V prvom rade to je pre mňa niečo nové a vážim si to, že si tréner vybral mňa. Viem, aké je zákulisie futbalu, no veľa ľudí to netuší a určite tam budú zaujímavé historky. Teším sa. ako si ich prečítam a odporučil by som to každému športovému fanúšikovi. Dozvie sa tam pozoruhodné informácie," povedal 29-ročný hráč Slavie Praha. Krst tejto knihy bude aj v Žiline 27. decembra spolu s futbalistom Petrom Pekaríkom a trénerom Pavlom Vrbom.