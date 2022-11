Goffa v knihe aj o zostupe Slovana: Zavolali ma z Kysuckého Lieskovca

Bratislava 28. novembra (TASR) - Bývalý slovenský futbalista a kormidelník Vladimír Goffa zachytil vo svojej novej knihe zaujímavé a úsmevné príhody z hráčskej i trénerskej kariéry. Publikácia Kontroverzný tréner, ktorá vychádza 12. decembra, opisuje zákulisie slovenského i zahraničného futbalu. Jej spoluautor je športový reportér Juraj Berzedi.



Goffa chcel podľa vlastných slov pôvodne písať o vzťahu k futbalu. Proces však ukázal, že bude lepšie spísať zaujímavé príhody, ktorých zažil počas profesionálneho života neúrekom. Značnú časť hráčskej kariéry strávil v ZVL Žilina, s ktorou sa predstavil vo federálnej československej lige. "Trénoval som doma i v zahraničí, hral som vo federálnej lige. Tak vzniklo veľmi veľa príhod, nielen futbalových ale aj ľudských a spolu s Jurajom Berzedim sme ich dali dokopy. Nie je to ucelený príbeh, čitateľ niečo nájde na ktorejkoľvek strane," uviedol Goffa v rozhovore pre TASR.



Počas svojej trénerskej kariéry bol pri slovenskej "dvadsaťjednotke" ako asistent Stanislava Grigu a zo zahraničných angažmánov pútajú najväčšiu pozornosť Maldivy. Šesťdesiatdvaročný kouč, ktorý pôsobí v súčasnosti ako publicista, bol na lavičke aj pri historickom zostupe Slovana do druhej ligy v sezóne 2003/04. "So Slovanom to bola zaujímavá kapitola. Zavolali ma z Kysuckého Lieskovca, dedinky ktorá bola v tom čase v druhej lige. Chceli ma na záverečných päť kôl súťaže a napriek tomu, že zostup bol veľmi pravdepodobný, som nemohol odmietnuť. Aj odtiaľ sú v knihe úsmevné príhody, na ktoré spomínam teraz rád, i keď situácia bola v tom čase veľmi nepriaznivá. Hráčom meškali výplaty pol roka a tiekla už len studená voda," zaspomínal si Goffa na svoje pôsobenie na lavičke "belasých". "V knihe sú taktiež nepríjemné udalosti, no bol som nimi konfrontovaný a chcem o tom rozprávať," dodal bývalý tréner, pre ktorého ide už o druhú knižnú publikáciu.



Tá prvá vyšla v apríli a autor v nej opisuje svoj ťažký priebeh koronavírusu, pri ktorom boli jeho šance na prežitie miestami v pomere 20:80. Kniha nesie ironický názov "Ako som zdolal chrípočku" a má motivovať ľudí k väčšej dôvere v medicínu a lekárov. "Nie som doktor, aby som ľuďom vysvetľoval, prečo sa majú zaočkovať. Bola to však samozrejmá súčasť našich životov a zrazu sa vynorili novodobí konšpirační doktori a lekári, ktorí vedia čo je najlepšie. Bol som šesť dní v kóme a mám za sebou drastické veci. V nemocniciach som strávil niekoľko mesiacov a okolo mňa zomierali ľudia. Teraz je pomerne pokojnejšie obdobie a dúfam, že to tak aj zostane," povedal k svojmu knižnému debutu.



Ľudia mohli sledovať jeho boj s koronavírusom aj na sociálnych sieťach prostredníctvom statusov a v rozhovore priznal, že nechcel, aby si ho spájali len s covidom. Aj tento fakt prispel k vzniku ďalšej knihy. "Mal som relatívne úspešnú hráčku i trénerskú kariéru a nechcel som, aby ma ľudia poznali len ako človeka, ktorý prežil covid. Písal som o veciach, ktoré sa mi stali a považujem ich za príjemné či pozoruhodné," dodal Goffa.