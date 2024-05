Goffin tvrdí, že ho počas zápasu prvého kola opľul divák

Paríž 29. mája (TASR) - Belgický tenista David Goffin tvrdí, že ho počas zápasu prvého kola na grandslamovom turnaji Roland Garros opľul divák. Tridsaťtriročný býval siedmy hráč rebríčka ATP zdolal na kurte č. 14 po päťsetovom boji domáceho Giovanniho Mpetshiho Perricarda 4:6, 6:4, 6:3, 6:7 (4), 6:3.



Goffin uviedol po utorkovom zápase: "Niekto na mňa vypľul žuvačku." Belgičan si zároveň pri odchode z kurtu zapchal uši, aby nepočul pokriky na svoju adresu. "Tri a pol hodiny ma urážali. Je jasné, že to zachádza priďaleko, je to totálna neúcta. Začína to byť ako futbal, čoskoro sa objavia dymovnice, chuligáni a na tribúnach budú bitky. Je to smiešne. Niektorí sú tam skôr preto, aby robili scény, než povzbudzovali hráčov," uviedol podľa agentúry AFP.



Jeho 20-ročný francúzsky súper Mpetshi Perricard skonštatoval, že sa tešil podpore publika. "Je naozaj fantastické, keď vás podporuje toľko ľudí." Perricardov krajan Lucas Pouille, bývalý hráč Top 10, povedal, že fanúšikovia na Roland Garros nijako zvlášť neprekročili hranicu.