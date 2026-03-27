Goffin ukončí po aktuálnej sezóne kariéru: Rozhodlo zranenie kolena
Autor TASR
Brusel 27. marca (TASR) - Belgický tenista David Goffina sa rozhodol po aktuálnej sezóne ukončiť hráčsku kariéru. Tridsaťpäťročného Belgičana sužovali v uplynulom období problémy s kolenom.
Bývalá sedmička svetového rebríčka ATP získala v doterajšej kariére šesť titulov na okruhu a deväťkrát sa dostala do finále. „Všetky tie roky na najvyššej úrovni si vybrali daň na mojom tele. Rozhodlo zranenie kolena v minulom roku, pre ktoré som prišiel k rozhodnutiu ukončiť kariéru. Tenisu som dal všetko, tento šport mi dal toho oveľa viac, ako som si myslel. Z tohto dôvodu bolo toto rozhodnutie také ťažké,“ cituje agentúra AFP stanovisko Goffina.
Belgičan sa momentálne nachádza v rebríčku na 156. pozícii, dvakrát sa dostal s tímom do finále Davisovho pohára.
