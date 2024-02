Goggiová spadla počas tréningu, hrozí jej koniec sezóny

Ponte di Legno 5. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová si pri páde počas tréningu na zjazdovke v Ponte di Legno zlomila nohu. Podľa vyjadrenia Talianskej lyžiarskej federácie (FISI) utrpela dvojnásobnú fraktúru holennej kosti a ešte v pondelok absolvovala operáciu. Odpočívať bude musieť najmenej 40 dní, kým bude môcť podľa FISI začať s "najaktívnejšou fázou fyzioterapie".



Olympijská šampiónka v zjazde z roku 2018 v pondelok počas tréningu obrovského slalomu pravou nohou narazila do bránky v pravotočivej zákrute. "Zranenie, ktoré prerušilo moju snahu o zisk ďalšieho malého glóbusu za zjazd," uviedla pred operačným zákrokom Goggiová, ktorá celkové hodnotenie zjazdu v SP vyhrala už štyrikrát. Tridsaťjedenročná lyžiarka mala počas svojej kariéry viacero vážnych zranení. V roku 2022 spadla počas super-G v Cortine d'Ampezzo a utrpela viacnásobné zranenia ľavého kolena a nohy, ale o 23 dní neskôr získala striebornú medailu v zjazde na ZOH v Pekingu.



Talianka vedie poradie SP v zjazde s 89-bodovým náskokom pred Rakúšankou Stephanie Venierovou. V hodnotení super-G je štvrtá a celkovo piata. Na konte má 24 víťazstiev v prestížnom seriáli. Jej zranenie prichádza takmer presne dva roky pred ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré odštartujú 6. februára 2026.



Za uplynulé týždne utrpela nepríjemný pád hneď pätica celkových víťazov SP. Američanka Mikaela Shiffrinová si po páde v zjazde v Cortine d'Ampezzo poranila ľavé koleno, nemá však poškodené väzy a štartovať by mohla v Soldeu v Andorre, kde je 10. februára na programe obrovský slalom a o deň neskôr slalom. Brignoneová spadla v rovnakých pretekoch, no nemá žiadne zdravotné problémy. V Jasnej spadla Slovenka Petra Vlhová, ktorej ukončilo sezónu roztrhnutie predného krížneho väzu v pravom kolene. Sezóna sa predčasne skončila aj Francúzovi Alexisovi Pinturaultovi a Aleksandrovi Aamodtovi Kildemu.