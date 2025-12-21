< sekcia Šport
Goggiová triumfovala v super-G vo Val d'Isere
Goggiová našla v hornej technickej pasáži výbornú líniu a v dolnej časti predviedla skvelý sklz.
Autor TASR
Val d'Isere 21. decembra (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová vyhrala nedeľný super-G Svetového pohára vo Val d'Isere. Vo francúzskom stredisku zdolala o 15 stotín víťazku prvého superobrovského slalomu sezóny v St. Moritzi Novozélanďanku Alice Robinsonovú a slávila prvý triumf v sezóne. Tretia skončila Američanka Lindsey Vonnová (+0,36), ktorá si pripísala piate pódiové umiestenie po svojom návrate do súťažného kolotoča.
Goggiová našla v hornej technickej pasáži výbornú líniu a v dolnej časti predviedla skvelý sklz. Tridsaťtriročná zjazdárka však nemala zo svojej jazdy úplne najlepší pocit. „Som trochu prekvapená, že som vyhrala. Cítila som v mojej jazde rezervy, v niektorých zákrutách som išla príliš široké oblúky, v cieli som nečakala, že budem prvá. Som šťastná, ako to vypálilo. Včera som bola veľmi nahnevaná (ôsma v zjazde, pozn.), nebol to môj deň. Dnes som robila, čo som mala. Ak chcete zvíťaziť, musíte ísť naplno,“ uviedla pre ORF Goggiová, ktorá dosiahla prvé víťazstvo od januára 2025, keď vyhrala zjazd na olympijskej zjazdovke v Cortine d'Ampezzo. Celkovo zaznamenala 27. triumf v prestížnom seriáli, z toho ôsmy v super-G.
Víťazka sobotňajšieho zjazdu Cornelia Hütterová z Rakúska obsadila šiestu priečku (+0,84). Na čele celkového poradia SP zostala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá vo víkendových pretekoch neštartovala. Klasifikáciu disciplíny vedie Robinsonová s 20-bodovým náskokom pred Goggiovou. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
