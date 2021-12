Goggiová vyhrala aj super-G vo Val d´Isere

Talianska lyžiarka Sofia Goggiová sa teší na pódiu z víťazstva v nedeľnom super-G Svetového pohára vo Val d´Isere 19. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky super-G SP vo Val d´Isere:



1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:19,23 min,

2. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,33 s,

3. Elena Curtoniová +0,51,

4. Federica Brignoneová (obe Tal.) +0,52,

5. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,75,

6. Corinne Suterová (Švaj.) +0,80,

7. Tamara Tipplerová +0,92,

8. Cornelia Hütterová (obe Rak.) +1,00,

9. Breezy Johnsonová (USA) +1,08,

10. Romane Miradoliová (Fr.) +1,24

Celkové poradie SP (po 12 súťažiach):



1. Goggiová 635 bodov,

2. Shiffrinová 570,

3. Petra VLHOVÁ (SR) 340,

4. Johnsonová 322,

5. Brignoneová 306,

6. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 298



Poradie super-G (4):



1. Goggiová 320,

2. Brignoneová 227,

3. Curtoniová 216,

4. Shiffrinová 205,

5. Gutová-Behramiová 180,

6. Mowinckelová 158

Val d´Isere 19. decembra (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová zvíťazila aj v nedeľnom super-G Svetového pohára. Vo Val d´Isere predstihla o 33 stotín sekundy Nórku Ragnhild Mowinckelovú, tretie miesto obsadila ďalšia Talianka Elena Curtoniová (+0,51 s). Slovenská reprezentantka a obhajkyňa veľkého glóbusu Petra Vlhová neštartovala, sústredí sa na na dve súťaže obrovského slalomu v ďalšom francúzskom stredisku Courchevel (21. a 22. decembra).Víťazka sobotného zjazdu Goggiová patrila k najväčším favoritkám aj o deň neskôr a na trať sa vydala so štartovým číslom 5. V úvodnej technickejšej pasáži bola pomalšia než väčšina súperiek, ale v spodnej pasáži zvolila priamočiarejšiu stopu. Svoje zjazdárske schopnosti zúročila najmä medzi tretím a posledným štvrtým medzičasom, kde si vypracovala rozhodujúci náskok. Triumfovala už v piatej súťaži v rýchlostných disciplínach v tejto sezóne, na konte má tri víťazstvá v zjazde a dve v superobrovskom slalome. Celkovo dosiahla šestnáste prvenstvo v pretekoch SP. Upevnila si vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu, na čele má 65-bodový náskok pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá skončila piata (+0,75 s)." povedala 29-ročná Goggiová vo vysielaní Eurosportu.Taliankam sa celkovo v nedeľu darilo a chvíľu mierili aj za ovládnutím kompletného pódia. Curtoniová figurovala len o stotinu pred krajankou Federicou Brignoneovou (+0,52 s). Na vklinenie sa medzi túto trojicu ašpirovala najprv Shiffrinová, ktorej vyšla predovšetkým vrchná časť, ale v spodnej postupne strácala a zaradila sa za Talianky. Podarilo sa to však Mowinckelovej, Nórka s číslom 19 síce neohrozila Goggiovú, no dokázala odsunúť aspoň Curtoniovú s Brignoneovou na tretie, resp. štvrté miesto.