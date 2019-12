Goggiová vyhrala v St. Moritzi s jednou palicou: Išla som na plný plyn

Výsledky super-G žien v St. Moritzi:



1. Sofia Goggiová 1:12,96 min.



2. Federica Brignoneová (obe Tal.) +0,01 s



3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,13



4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) +0,30, 5. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,72, 6. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.), Corinne Suterová (Švaj.) a Nina Ortliebová (Rak.) všetky +0,87, 9. Tessa Worleyová (Fr.) +0,93, 10. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,96



poradie SP (po 8 z 41 súťaží): 1. Shiffrinová 532 b., 2. Rebensburgová 261, 3. Brignonenová 241, 4. Corinne Suterová (Švaj.) 225, 5. Schmidhoferová 218, 6. Michelle Gisinová (Švaj.) 207, ..., 10. Petra VLHOVÁ (SR) 138



poradie v super-G (2 zo 7): 1. Rebensburgová 126, 2. Brignoneová 116, 3. Goggiová a Suterová 100, 5. Nicol Delagová (Tal.) 87, 6. Shiffrinová 86

St. Moritz 14. decembra (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová vyhrala sobotňajší super-G Svetového pohára. Vo švajčiarskom St. Moritzi prekonala o jedinú stotinu krajanku Federicu Brignoneovú, na treťom mieste skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,13 s). Tá si upevnila vedenie v celkovej klasifikácii, na čele SP má náskok 271 bodov pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou.Zjazdárkam sťažoval podmienky nepríjemný vietor, ktorý sa prejavoval najmä v hornej časti trate. Kritériovú jazdu predviedla so štartovým číslom 9 Brignoneová, ktorá išla riskantne, v strednej technickej pasáži naplno "pustila" lyže a nabrala obrovskú rýchlosť, ktorú si preniesla až do cieľa. Jej čas však dokázala o stotinu pokoriť Goggiová, ktorá si na rozdiel od krajanky lepšie držala líniu. Napokon slávila siedme víťazstvo v pretekoch SP, hoci v strede trate stratila palicu a do cieľa zišla iba s jednou.opísala svoju jazdu pre ORF olympijská šampiónka v zjazde z Pjongčangu 2018. Goggiová dosiahla tretí triumf v super-G v kariére, ďalšie štyri prvenstvá v pretekoch SP slávila v zjazde.Slovenka Petra Vlhová v sobotu neštartovala pre zranenie nohy. Na nedeľu je v St. Moritzi naplánovaný paralelný slalom žien (9.45/13.30).