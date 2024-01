Goggiová vyhrala zjazd v Zauchensee

výsledky zjazdu SP žien v Altenmarkt-Zauchensee:



1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:46,47 min, 2. Stephanie Venierová +0,10 s, 3. Mirjam Puchnerová (obe Rak.) a Nicol Delagová (Tal.) obe +0,34 s, 5. Kira Weidleová (Nem.) +0,46, 6. Lara Gutová-Behramiová (Švajč.) +0,62, 7. Ariane Rädlerová (Rak.) +0,64, 8. Michelle Gisinová (Švajč.) +0,70, 9. Laura Gaucheová (Fr.) +1,00, 10. Priska Nuferová (Švajč.) +1,11



celkové poradie SP (po 18 zo 43 súťaží):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 929, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 765, 3. Petra VLHOVÁ (SR) 722, 4. Gutová-Behramiová 649, 5. Goggiová 550, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 458



poradie v zjazde (4 z 8):



1. Goggiová 230, 2. Jasmine Fluryová (Švajč.) 137, 3. Puchnerová 131, 4. Cornelia Hütterová (Rak.) 125, 5. Venierová 116, 6. Brignoneová 110

Altenmarkt-Zauchensee 13. januára (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová zvíťazila v sobotnom zjazde Svetového pohára v rakúskom Altemarkt-Zauchensee a pripísala si 24. triumf v prestížnom seriáli. S odstupom desiatich stotín sekundy obsadila druhé miesto domáca Stephanie Venierová a na spoločnej tretej priečke skončili Mirjam Puchnerová s Nicol Delagovou (+0,34), ktoré doplnili čisto rakúsko-talianske pódium.So štartovým číslom jeden predviedla Delagová rýchlu jazdu a nastavila latku vysoko. Z vedúcej pozície sa ju podarilo zosadiť až Goggiovej, ktorá sa vydala na trať ako ôsma v poradí. Líderka celkového poradia disciplíny sa najlepšie vyrovnala s nástrahami 3005 metrov dlhej zjazdovky s prevýšením 796 metrov. V záverečnom úseku dohnala manko na súperky aj vďaka rýchlosti 117,44 km/h, ktorou sa rútila do cieľa. V ďalšom priebehu pretekov sa k jej času dokázala priblížiť jedine Venierová. Rakúšanka zaznamenala ôsme pódiové umiestnenie v kariére, prvé od marca minulého roka.Pre 31-ročnú Goggiovú to bolo celkovo osemnáste víťazstvo v zjazde a druhý triumf v prebiehajúcej sezóne. Predtým uspela v decembrovom super-G vo švajčiarskom St. Moritzi. Sklamaním sobotného zjazdu bolo až 14. miesto druhej lyžiarky celkového poradia Talianky Federicy Brignoneovej. Nedarilo sa ani ďalšej spolufavoritke Cornelii Hütterovej. Rakúšanka, ktorá vyhrala piatkový super-G, skončila za Brignoneovou.Američanka Mikaela Shiffrinová vynechala preteky v Rakúsku, pretože sa ešte stále nezotavila z chrípky. Líderka celkového poradia a päťnásobná celková víťazka SP vedie priebežné poradie so 164-bodovým náskokom pred Brignoneovou, tretia je Petra Vlhová. Slovenka už dávnejšie avizovala, že preteky v rakúskom stredisku neabsolvuje. Rovnako ako Shiffrinová sa plánuje predstaviť najbližší utorok 16. januára v nočnom slalome vo Flachau.Program v Altemarkt-Zauchensee uzavrie v nedeľu druhý super-G.