Gojo si poradil s McDonaldom a postúpil do 3. kola na US Open

muži – dvojhra – 2. kolo:



Borna Gojo (Chor.) – Mackenzie McDonald (USA) 6:3, 6:4, 6:4





New York 30. augusta (TASR) – Chorvátsky tenista Borna Gojo postúpil do 3. kola grandslamového US Open po triumfe nad domácim Mackenziem McDonaldom. Súpera zdolal v troch setoch 6:3, 6:4, 6:4. V ďalšej fáze sa stretne s víťazom duelu medzi Čechom Jiřím Veselým a Franciscom Cerundolom z Argentíny.