Gojowczyk s Halepovou prvými osemfinalistami dvojhry na US Open

muži - dvojhra - 3. kolo:



Peter Gojowczyk (Nem.) - Henri Laaksonen (Švajč.) 3:6, 6:3, 6:1, 6:4

Rumunská tenistka Simona Halepová podáva proti Kazaške Jelene Rybakinovej v 3.kole dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku 3. septembra 2021. Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Garbine Muguruzová Blancová (Šp.-9) - Victoria Azarenková (Biel.-18) 6:4, 3:6, 6:2

Simona Halepová (Rum.-12) - Jelena Rybakinová (Kaz.-19) 7:6 (11), 4:6, 6:3

New York 3. septembra (TASR) - Nemecký tenista Peter Gojowczyk sa stal prvým osemfinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Us Open. V 3. kole v dueli dvoch kvalifikantov zdolal Švajčiara Henriho Laaksonena 3:6, 6:3, 6:1, 6:4.Pre 32-ročného Mníchovčana je to životný úspech na podujatí veľkej štvorky. V súboji o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazovi zápasu medzi tretím nasadeným Grékom Stefanosom Tsitsipasom a talentovaným Španielom Carlosom Alcarazom.Rumunská tenistka Simona Halepová sa stala prvou osemfinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole ako nasadená dvanástka vyradila devätnástku "pavúka" Kazašku Jelenu Rybakinovú po takmer dvaapolhodinovej trojsetovej bitke 7:6 (11), 4:6, 6:3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazke súboja medzi piatou nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a Ruskou Dariou Kasatkinovou.Prvé dejstvo zápasu medzi Halepovou a Rybakinovou bolo ako na hojdačke. Rumunka v ňom prehrávala 0:3 i 3:5, no napokon si vynútila tajbrejk, v ktorom mala za stavu 6:2 k dispozícii štyri setbaly. Rybakinová ich však odvrátila a tajbrejková koncovka priniesla veľkú drámu s množstvom strhujúcich výmen. Halepová napokon za stavu 12:11 po dvojchybe Rybakinovej využila siedmy setbal.Aj v druhom dejstve viedla Kazaška 3:0 a mala dva brejky k dobru. Halepová síce otočila na 4:3, no záver setu patril Rybakinovej, ktorá sa po lekárskom ošetrení postupne dostala do dobrého tempa V deviatom geme zobrala súperke servis a v desiatej hre sa zaskvela tromi esami. V treťom sete však Rybakinová odišla kondične, mala problémy s pohybom po dvorci, čo Halepová využila.Bývalá svetová jednotka bola naposledy v New Yorku medzi elitnou šestnástkou v roku 2016.uviedla Hakepová v prvom pozápasovom interview.Do osemfinále postúpila aj deviata nasadená Španielka Garbine Muguruzová Blancová. Rodáčka z Venezuely zdolala v atraktívnom súboji vlaňajšiu finalistku a turnajovú osemnástku Bielorusku Victoriu Azarenkovú 6:4, 3:6, 6:3. V zápase plnom razantných výmen od základnej čiary bol kľúčový šiesty gem tretieho setu, v ktorom Muguruzová Blancová prelomila Azarenkovej podanie.