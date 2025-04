Gól Pospíšila Brnu nestačil, Pardubice si vynútili 7. finálový duel

Brno 27. apríla (TASR) - O držiteľovi titulu v českej hokejovej extralige rozhodne až siedmy duel. Hráči Komety Brno nevyužili v nedeľu šancu ukončiť sezónu, keď v šiestom zápase finále play off prehrali doma s Pardubicami 1:5. Nestačil im ani gól slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, prihral mu naň krajan Lukáš Cingel. Dynamo vyrovnalo stav série na 3:3 a vynútilo si rozhodujúci siedmy duel, ktorý sa bude hrať v Pardubiciach v utorok o 18.00 h.



Hostí nasmeroval za víťazstvom dvoma gólmi kapitán Lukáš Sedlák, Pospíšil sa presadil až v 56. minúte za stavu 0:3. Z výhry Dynama sa tešil aj slovenský obranca Peter Čerešňák, jeho spoluhráč Miloš Kelemen nehral pre zranenie krku a ďalší útočník Matej Paulovič sa nedostal do zostavy. V drese Komety sa okrem Pospíšila a Cingela predstavili aj ďalší slovenskí legionári Marek Ďaloga a Andrej Kollár.







finále play off českej extraligy - šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



Kometa Brno - Dynamo Pardubice 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)



Góly: 56. K. POSPÍŠIL (CINGEL) – 12. a 23. Sedlák, 44. Radil, 59. Mandát, 59. Smejkal



/stav série: 3:3/