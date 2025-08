Gól Prekopa Ostrave v EL nestačil, Baník čakajú duely KL proti Austrii

odvety 2. predkola EL



Sporting Braga - Levski Sofia 1:0 pp (0:0)



/prvý zápas: 0:0, Braga postúpila do 3. predkola/



Hibernian FC - FC Midtjylland 1:2 pp (0:0, 0:0)



/prvý zápas: 1:1, Midtjylland postúpil do 3. predkola/



Legia Varšava - Baník Ostrava 2:1 (0:))



/prvý zápas: 2:2, Legia postúpila do 3. predkola/



CFR Kluž - FC Lugano 1:0 pp (0:0, 0:0)



/prvý zápas: 0:0, Kluž postúpil do 3. predkola/



AEK Larnaca - NK Celje 2:1 (1:0)



/prvý zápas: 1:1, Larnaca postúpila do 3. predkola/



BK Häcken - Anderlecht Brusel 2:1 (2:1, 1:0), 4:2 po rozstrele z 11 m



/prvý zápas 0:1, Häcken postúpil do 3. predkola/



Šachtar Doneck - Besiktas Istanbul 2:0 (2:0)



/prvý zápas: 4:2, Šachtar postúpil do 3. predkola/



FC Utrecht - Šeriff Tiraspoľ 4:1 (1:9)



/prvý zápas: 3:1, Utrecht postúpil do 3. predkola/

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenský futbalový útočník Erik Prekop sa strelecky presadil v drese Baníka Ostrava v odvete 2. predkola Európskej ligy UEFA na pôde Legie Varšava. V 15. minúte vsietil úvodný gól zápasu, Poliaci však po zmene strán otočili skóre a po víťazstve 2:1 postúpili do 3. predkola.Po faule na Prekopa v šestnástke kopal v závere David Buchta pokutový kop, no trafil iba do žrde. V prvom zápase sa na Bazaloch zrodila remíza 2:2. Prekop odohral vo Varšave celý zápas rovnako ako Brankár Dominik Holec a stredopoliar Tomáš Rigo. Baník teraz čaká 3. predkolo Konferenčnej ligy proti Austrii Viedeň. Súperom Legie v 3. predkole EL bude cyperský tíu AEK Larnaca, ktorý v domácej odvete zdolal NK Celje 2:1, na slovinskej pôde remízoval 1:1.Ďalej ide aj švédsky BK Häcken, ktorý v 1. predkole vyradil Spartak Trnava. V odvete viedol nad belgickým Anderlechtom Brusel po riadnom hracmm čase 2:1 a poslal zápas do predĺženia, napokon uspel 4:2 v jedenástkovom rozstrele. Suverénne postúpili Sachtar Doneck a FC Utrecht, keď vyhrali oba zápasy.