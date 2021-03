Gól Sekeru stačil Dallasu na bod, Černák pri triumfe obhajcu 0+2

výsledky:



Boston - NY Rangers 0:4, Columbus - Dallas 4:3 pp (za hostí A. SEKERA 1+0)

Toronto - Winnipeg 2:5

Florida - Chicago 4:2

Tampa Bay - Nashville 6:3 (za domácich E. ČERNÁK 0+2)

Philadelphia - Washington 4:5

New Jersey - NY Islanders 2:3

Buffalo - Pittsburgh 0:3

Calgary - Montreal 3:1

St. Louis - Vegas 1:5

Anaheim - San Jose 1:3

Vancouver - Edmonton 2:1

New York 14. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Nashvillom 6:3 aj vďaka dvom asistenciám slovenského obrancu Erika Černáka. Lightning si mohli prvýkrát v sezóne vychutnať návštevu 3800 divákov a klub pred duelom slávnostne vyvesil pod strechu haly vlajku pre víťaza Stanleyho pohára.Dallas prehral na ľade Columbusu 3:4 po predĺžení, o triumfe domácich rozhodol 5 sekúnd pred koncom extračasu Zach Werenski. Slovenský obranca Stars Andrej Sekera si otvoril strelecký účet v sezóne, hosťom to stačilo na zisk bodu. Washington zvíťazil vo Philadelphii 5:4 aj vďaka Alexandrovi Ovečkinovi, ktorý strelil už 716. gól v profilige, len jeden presný zásah ho delí od vyrovnania výkonu Phila Esposita na šiestom mieste historických tabuliek. V drese víťazov odohrali duel Slováci Zdeno Chára a Richard Pánik, do štatistík kanadského bodovania sa nezapísali.Hokejisti Bostonu Bruins v zostave so slovenským brankárom Jaroslavom Halákom prehrali s New Yorkom Rangers 0:4. Halák mal 29 úspešných zákrokov. Brankár "jazdcov" Keith Kinkaid zneškodnil všetkých 18 striel a pripísal si na konto prvý shutout od roku 2018.