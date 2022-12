Gól Tatara nezabránil prehre, Calgary s Ružičkom podľahlo Columbusu

NHL - výsledky:



Buffalo - Pittsburgh 3:4 pp

Columbus - Calgary 3:1

New Jersey - NY Islanders 4:6 /Tatar za domácich 1+0/

Washington - Seattle 4:1

Chicago - Winnipeg 1:3

Colorado - NY Rangers 1:2 pp a sn

Edmonton - Minnesota 5:2

Arizona - Boston 4:3

Anaheim - San Jose 1:6

Vegas - Philadelphia 2:1 pp

New York 10. decembra (TASR) - Siedmy gól slovenského útočníka Tomáša Tatara v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL nezabránil prehre hokejistov New Jersey doma s New Yorkom Islanders 4:6. Calgary podľahlo na ľade Columbusu 1:3, Adam Ružička v drese hostí nebodoval.Tatar upravil v tretej tretine stav duelu na 3:6 z pohľadu "diablov", keď sa od modrej čiary šikovne predral do streleckej pozície a prekonal Semjona Varlamova. Bol to jeho 16. bod (7+9) v tomto ročníku. "Diabli" však manko nedokázali zmazať, napriek tomu sú spolu s Bostonom na čele tabuľky Východnej konferencie. Tatar nastúpil v prvej formácii s minutážou 18:26, mal päť striel a plusový bod. Dvoma presnými zásahmi sa na triumfe Islanders podieľal Brock Nelson.Hráči Calgary vyšli naprázdno po troch predchádzajúcich výhrach, v súboji s Columbusom inkasovali už po 76 sekundách hry z prvej strely súpera na bránku. Blue Jackets prerušili nepriaznivú sériu šiestich domácich prehier. Jediný gól Calgary strelil Michael Stone, Ružička strávil na ľade 13:07 min s jednou strelou a plusovým bodom.Washington bez zraneného slovenského obrancu Martina Fehérváryho zdolal doma Seattle 4:1 a prvýkrát v sezóne vyhral tri duely za sebou. Anthony Mantha a Alexander Ovečkin si zhodne pripísali gól a asistenciu. Brankár Igor Šesťorkin, ktorému kryl chrbát Jaroslav Halák, priviedol New York Rangers 41 zákrokmi k triumfu na ľade Colorada 2:1 po nájazdoch.