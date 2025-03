Gól Zvolena proti Slovanu bol regulárny. Nešlo o ofsajd, hovorí Jonák

Bratislava 10. marca (TASR) - Gól hokejistov Zvolena na 4:4 v zápase 50. kola TIPOS Extraligy proti Slovanu Bratislava, padol regulárne. Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na základe získaného záberu z reverznej kamery vyhodnotila, že nešlo o ofsajdovú situáciu. Zároveň potvrdila, že rozhodcovia stretnutia použili správny postup pri posudzovaní situácie.



Diskutovaný moment nastal v 59. minúte. Zvolenský obranca Michal Beňo zavážal puk do útočného pásma. Pred modrou čiarou ho posunul spoluhráčovi do jazdy, no ten sa dotkol puku až v čase, keď už bolo útočné pásmo vyčistené. Následný gól padol regulárne. "Pri posudzovaní takýchto situácií je rozhodujúce, v akom momente sa hráč dotkne puku. Z videoanalýzy jasne vyplýva, že zvolenský hráč prevzal puk po vstupe do útočného pásma až v čase, keď už bolo pásmo vyčistené, čiže korčuľa ďalšieho zvolenského hráča sa dotýkala modrej čiary. Nešlo o postavenie mimo hry," uviedol člen Komisie rozhodcov Peter Jonák v krátkej zverejnenej časti z novej epizódy podcastu Čo je prečo tak v slovenskom hokeji.



Tréner hostí Tomáš Surový si vzal trénerskú výzvu, na základe ktorej rozhodcovia preskúmali situáciu na videu. K dispozícii však mali iba zábery, z ktorých nebolo možné zreteľne preukázať, či išlo alebo nešlo o ofsajdovú situáciu. "V takomto prípade platí rozhodnutie z ľadu. Rozhodcovia gól uznali a keďže dodatočne pri prezeraní videa v danej chvíli nemali k dispozícii záber, ktorý by hovoril o porušení pravidiel, gól zostal v platnosti," povedal Jonák podľa hockeyslovakia.sk.



Rozhodcom duelu chýbal takzvaný reverzný záber z protiľahlej kamery, ktorý by vedel potvrdiť správnosť ich rozhodnutia. "Ide o záležitosť s vysielateľom. Bohužiaľ, tento konkrétny zápas vysielal iný ako slovenský vysielateľ, s ktorým nemáme dohodu o využití záberu z protiľahlej kamery. Záber sme získali až po stretnutí, a to z takzvaného systému rybieho oka, teda kamery SZĽH, ktorá je umiestnená na každom štadióne. Zistili sme, že lynčovanie rozhodcov zo strany fanúšikov či klubu, boli neoprávnené. Dokážem však pochopiť bezprostrednú reakciu striedačky, ktorá sa v danom momente na základe videných skutočností cítila ukrivdená," zdôraznil Jonák.



Keďže trénerská výzva Surového nebola úspešná, Slovan mal na základe pravidiel inkasovať menší trest za zdržiavanie hry. Nestalo sa tak. "Išlo o vzorovú situáciu, pri ktorej ak nemajú rozhodcovia k dispozícii relevantný záber, ktorým by dokázali potvrdiť oprávnenosť trénerskej výzvy, dvojminútový trest nebude udelený," vysvetľuje Jonák. Tento model prevzala zo slovenskej strany aj česká, keďže ani v najvyššej českej súťaži nie sú k dispozícii kamery na modrých čiarach, ktoré by ofsajdový challenge dokázali posúdiť. "Česi nás požiadali, aby sme im poskytli know-how smerom k posudzovaniu postavenia mimo hry v takýchto situáciách. Po našom vzore prešli na tento systém do play off," dodal člen Komisie rozhodcov.