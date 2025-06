Gold Cup: Panama si na úvod C-skupiny poradila s Guadeloupe 5:2

CONCACAF Gold Cup



C-skupina:



Panama - Guadeloupe 5:2 (4:1)



Góly: 13. a 17. Diaz, 6. Martinez, 22. Guerrero (z 11m), 90.+2 Rodriguez - 29. Leborgne, 71. David







Jamajka - Guatemala 0:1 (0:1)



Gól: 32. Santis







tabuľka:



1. Panama 1 1 0 0 5:2 3



2. Guatemala 1 1 0 0 1:0 3



3. Jamajka 1 0 0 1 0:1 0



4. Guadeloupe 1 0 0 1 2:5 0



Carson 17. júna (TASR) - Futbalisti Panamy úspešne vstúpili do kontinentálneho šampionátu CONCACAF Gold Cup. Finalisti spred dvoch rokov zdolali v úvodnom dueli C-skupiny Guadeloupe 5:2.Panamčania o svojom víťazstve rozhodli už v prvej polhodine, kde strelili štyri góly. Skóre stretnutia otvoril v 6. minúte Christian Martinez. Dva presné zásahy pridal krídelník Ismael Diaz, doplnil ho hráč Dynama Kyjev Eduardo Guerrero. Hráči ostrovnej krajiny síce dokázali znížiť na 2:4, no záver stretnutia patril opäť Paname. Iba na lavičke náhradníkov sedel Panamčan Cesar Blackman, ktorý pôsobí v ŠK Slovan Bratislava.Štart do turnaja sa naopak nevydaril Jamajke, ktorá podľahla Guatemale 0:1. Tri body v Carsone zariadil v 32. minúte Oscar Santis. Veľký návrat zažil útočník Jamajky Michail Antonio. Do súťažného zápasu nastúpil prvýkrát od hrôzostrašnej dopravnej nehody v decembri minulého roka. V noci na stredu odohral šesť minút.V noci na 18. júna odštartuje ako posledná aj D-skupina. Kanada si zmeria sily s Hondurasom, Curacao zabojuje proti Salvádoru.