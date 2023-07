Golden Knights sú prví s menami na Stanley cupe ešte pred letným turné

Las Vegas 5. júla (TASR) - Hokejisti a celý realizačný tím Vegas Golden Knights budú mať už čoskoro vyryté mená na Stanleyho pohári, čím sa zapíšu do histórie. Ako prví totiž získajú túto poctu ešte pred letným turné, počas ktorého bude môcť každý člen víťazného tímu stráviť jeden deň so slávnou trofejou.



"Dúfam, že sa tým začala nová tradícia," uviedol na twitteri viceprezident Hokejovej siene slávy v Toronte Phil Pritchard, ktorý je známy aj neoficiálnym titulom "Strážca (Stanleyho) pohára".



Na trofeji bude vyrytých 52 mien členov organizácie. Skutočnosť, že sa tak stane ešte pred turné, sľubuje podľa NHL "viac fotogenických momentov". Vyrývaniu mien do majstrovskej trofeje sa už niekoľko rokov venuje Louise St. Jacquesová v Montreale a tím Vegas Golden Knights by mala dokončiť do soboty 8. júla. Následne sa začne celosvetové letné turné Stanleyho pohára. Táto tradícia sa začala od triumfu New Jersey Devils v roku 1995. Hráči Vegas získali Stanleyho pohár vo svojej šiestej sezóne v NHL, keď vo finálovej sérii zdolali v piatich zápasoch Floridu Panthers.