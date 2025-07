Golden Knights začnú sezónu bez Pietrangela, jeho kariéra je otázna

Las Vegas 1. júla (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights vstúpia do sezóny 2025/2026 bez Alexa Pietrangela. Skúsený obranca informoval, že pre vážne zdravotné problémy sa dočasne vzdiali od profesionálneho hokeja a zároveň je otázne jeho ďalšie pokračovanie v NHL.



„Šanca, že sa moje telo dostane späť na úroveň, ktorá je potrebná pre profesionálny hokej, je veľmi malá,“ uviedol Pietrangelo. Za sebou má sezónu, v ktorej odohral 71 zápasov základnej časti a ďalších 10 play off. Počas nej mal štartoval aj na Turnaji štyroch krajín, no zo súpisky Kanady vypadol pre zdravotné problémy. „Vo februári sme počas prestávky dúfali, že mu pomôžu odpočinok a liečba. Želaný efekt sa však nedostavil. Počas sezóny bolo stále ťažšie dostať ho do stavu, keď bol schopný trénovať alebo hrať zápas,“ konštatoval generálny manažér Kelly McCrimmon. Pietrangelo odohral v NHL 17 sezón, počas ktorých dvakrát získal Stanleyho pohár - v roku 2019 so St. Louis, o štyri roky s Vegas.



„Nedávne roky boli pre moje telo extrémne náročné. Dostal som sa do bodu, keď mi moja fyzická kondícia neumožňuje pokračovať v takom intenzívnom režime. Po konzultácii s lekármi a rodinou som dospel k záveru, že potrebujem ustúpiť, aby som zistil, či vôbec existuje šanca na návrat,“ konštatoval Pietrangelo, ktorého trápia najmä problémy s bedrovými kĺbmi. Tie by si vyžadovali operáciu, no podľa lekárov by nebol jej efekt zaručený.