Golden Knights získali Stanleyho pohár, Floridu zdolali 4:1 na zápasy

Pravé krídlo Vegas Golden Knights Mark Stone korčuľuje so Stanley Cupom po tom, čo Knights porazili Floridu Panthers 9:3 v 5. zápase finále hokejového Stanley Cupu NHL v utorok 13. júna 2023 v Las Vegas. Foto: TASR/AP



finále play off NHL



piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



Vegas Golden Knights - Florida Panthers 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)



Góly: 12. Stone, 14. Hague (Eichel, Marchessault), 31. Martinez (Eichel, Pietrangelo), 33. Smith (Karlsson, Theodore), 38. Stone (Howden, Stephenson), 40. Amadio (Smith), 49. Barbašov (Eichel, Theodore), 55. Stone, 59. Roy (Theodore, McNabb) - 23. Ekblad (Cousins), 49. Reinhart (Bennett), 52. Bennett (Forsling, Reinhart). Rozhodovali: Sutherland, Rooney - Murchison, Barton, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, strely na bránku: 32:35, 19.058 divákov.



Vegas: Hill - Pietrangelo, Martinez, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague - Marchessault, Eichel, Barbašov - Stone, Stephenson, Howden - Amadio, Karlsson, Smith - Kolesar, Roy, Carrier



Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura - Duclair, Barkov, Lundell - Reinhart, Bennett, Verhaeghe - Cousins, E. Staal, Lomberg - Dalpe, White, Grigorenko



/konečný stav série: 4:1, Golden Knights získali Stanleyho pohár/

Ľavé krídlo Vegas Golden Knights William Carrier korčuľuje so Stanley Cupom po tom, čo Knights porazili Floridu Panthers 9:3 v 5. zápase finále hokejového Stanley Cupu NHL v utorok 13. júna 2023 v Las Vegas. Foto: TASR/AP

Zoznam víťazov Stanleyho pohára - počet titulov v NHL (iba aktívne tímy):

24 - Montreal Canadiens



13 - Toronto Maple Leafs



11 - Detroit Red Wings



6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks



5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins



4 - New York Islanders, New York Rangers



3 - New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche



2 - Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers



1 - Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Calgary Flames, Dallas Stars, Washington Capitals, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights



Prehľad doterajších víťazov Stanleyho pohára podľa jednotlivých rokov (v zátvorkách slovenskí držitelia):



2023 Vegas Golden Knights



2022 Colorado Avalanche



2021 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)



2020 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)



2019 St. Louis Blues



2018 Washington Capitals



2017 Pittsburgh Penguins



2016 Pittsburgh Penguins



2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)



2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)



2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)



2012 Los Angeles Kings



2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)



2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)



2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)



2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)



2007 Anaheim Ducks



2006 Carolina Hurricanes



2005 výluka



2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)



2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)



2002 Detroit Red Wings



2001 Colorado Avalanche



2000 New Jersey Devils



1999 Dallas Stars



1998 Detroit Red Wings



1997 Detroit Red Wings



1996 Colorado Avalanche



1995 New Jersey Devils



1994 New York Rangers



1993 Montreal Canadiens



1992 Pittsburgh Penguins



1991 Pittsburgh Penguins



1990 Edmonton Oilers



1989 Calgary Flames



1988 Edmonton Oilers



1987 Edmonton Oilers



1986 Montreal Canadiens



1985 Edmonton Oilers



1984 Edmonton Oilers



1983 New York Islanders



1982 New York Islanders



1981 New York Islanders



1980 New York Islanders



1979 Montreal Canadiens



1978 Montreal Canadiens



1977 Montreal Canadiens



1976 Montreal Canadiens



1975 Philadelphia Flyers



1974 Philadelphia Flyers



1973 Montreal Canadiens



1972 Boston Bruins



1971 Montreal Canadiens



1970 Boston Bruins



1969 Montreal Canadiens



1968 Montreal Canadiens



1967 Toronto Maple Leafs



1966 Montreal Canadiens



1965 Montreal Canadiens



1964 Toronto Maple Leafs



1963 Toronto Maple Leafs



1962 Toronto Maple Leafs



1961 Chicago Black Hawks (Stan Mikita)



1960 Montreal Canadiens



1959 Montreal Canadiens



1958 Montreal Canadiens



1957 Montreal Canadiens



1956 Montreal Canadiens



1955 Detroit Red Wings



1954 Detroit Red Wings



1953 Montreal Canadiens



1952 Detroit Red Wings



1951 Toronto Maple Leafs



1950 Detroit Red Wings



1949 Toronto Maple Leafs



1948 Toronto Maple Leafs



1947 Toronto Maple Leafs



1946 Montreal Canadiens



1945 Toronto Maple Leafs



1944 Montreal Canadiens



1943 Detroit Red Wings



1942 Toronto Maple Leafs



1941 Boston Bruins



1940 New York Rangers



1939 Boston Bruins



1938 Chicago Black Hawks



1937 Detroit Red Wings



1936 Detroit Red Wings



1935 Montreal Maroons



1934 Chicago Black Hawks



1933 New York Rangers



1932 Toronto Maple Leafs



1931 Montreal Canadiens



1930 Montreal Canadiens



1929 Boston Bruins



1928 New York Rangers



1927 Ottawa Senators



1926 Montreal Maroons



1925 Victoria Cougars



1924 Montreal Canadiens



1923 Ottawa Senators



1922 Toronto St. Pats



1921 Ottawa Senators



1920 Ottawa Senators



1919 Toronto Arenas



1918 Toronto Arenas



1917 Seattle Metropolitans



1916 Montreal Canadiens



1915 Vancouver Millionaires



1914 Toronto Blueshirts



1913 Quebec Bulldogs



1912 Quebec Bulldogs



1911 Ottawa Senators



1910 Montreal Wanderers



1909 Ottawa Senators



1908 Montreal Wanderers



1907 Montreal Wanderers



1906 Montreal Wanderers



1905 Ottawa Silver Seven



1904 Ottawa Silver Seven



1903 Ottawa Silver Seven



1902 Montreal A. A. A.



1901 Winnipeg Victorias



1900 Montreal Shamrocks



1899 Montreal Shamrocks



1898 Montreal Victorias



1897 Montreal Victorias



1896 Montreal Victorias



1895 Montreal Victorias



1894 Montreal A. A. A.



1893 Montreal A. A. A.

Las Vegas 14. júna (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights získali prvýkrát v histórii Stanleyho pohár. V piatom dueli finále play off NHL zvíťazili v noci na stredu nad Floridou Panthers jasne 9:3 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Hetrikom potiahol domácich k víťazstvu kapitán Mark Stone, ktorý potom po záverečnej siréne ako prvý zdvihol nad hlavu slávnu trofej.Golden Knights sa dočkali majstrovského pohára vo svojej šiestej sezóne v profilige. V titul premenili svoju druhú účasť vo finále. Zahrali si v ňom aj vo svojom inauguračnom ročníku 2017/2018, vtedy podľahli Washingtonu 1:4 na zápasy. Najužitočnejším hráčom play off sa stal útočník "zlatých rytierov" Jonathan Marchessault, ktorý získal prestížnu Conn Smythe Trophy. Bodoval vo všetkých piatich finálových súbojoch, sezónu zakončil 10-zápasovou bodovou šnúrou:Hráči Vegas nedali v noci na stredu svojmu súperovi šancu. Po prvej tretine viedli 2:0, po dvoch vysoko 6:1 a nakoniec uštedrilideviatku. Okrem hetrikového hrdinu Stonea zabrali aj Jack Eichel a Shea Theodore, ktorí si pripísali zhodne tri asistencie. Reilly Smith pridal gól a asistenciu.vyznal sa Stone.Tréner Bruce Cassidy vybojoval s Vegas titul hneď v prvej sezóne na striedačke. Raduje sa zo svojho prvého Stanley Cupu, v roku 2019 zažil ako kouč Bostonu prehru vo finále so St. Louis.povedal Cassidy pre TNT.Z trofeje sa tešia aj šiesti hráči, ktorí zažili v drese Vegas historicky prvý postup do finále v sezóne 2017/2018 - okrem Marchessaulta aj Smith, Theodore, William Karlsson, Brayden McNabb a William Carrier.povedal Marchessault v prvom pozápasovom rozhovore na ľade. Veľkou oporou Vegas v play off bol brankár Adin Hill:Panthers si tak musia na prvú trofej počkať. Prehrali aj vo svojom druhom finále, v sezóne 1995/96 nestačili v štyroch zápasoch na Colorado. Floride citeľne chýbal v piatom finálovom súboji jej ofenzívny líder Matthew Tkachuk, ktorý vynechal zápas pre nešpecifikované zranenie. V zostave ho nahradil 22-ročný útočník Grigorij Denisenko, ktorý absolvoval debut v play off.Knights nahradili na tróne Colorado, ktoré tento rok vypadlo už v 1. kole. Slovenský hokej nemal vo finálovej sérii zastúpenie.Za Panthers nenastúpil pre zranenie Tkachuk, tréner Maurice tak premiešal zloženie útokov a vo štvrtom dal prvýkrát v play off šancu Denisenkovi. Domáci ustáli úvodný nápor súpera, keď musel byť brankár Hill v pozore. Najprv zmaril tutovku Lundellovi a počas presilovky hostí vytasil betón pri šanci Barkova. V tom istom oslabení následne domáci kapitán Stone vybojoval puk a prečíslenie 2 na 1 zakončil sám strelou pod hornú žŕdku - 1:0. V 14. minúte Knights viedli už o dva góly, po akcii Eichela vznikla neprehľadná situácia v bránkoviskua puk za čiaru doťukol zblízka Hague.Hostia vykresali iskierku nádeje na začiatku druhej časti, keď strelou od modrej čiary znížil Ekblad. To však bolo zo strany Panthers na dlhý čas všetko a druhá polovica tretiny patrila jasne domácim, ktorí totálne ovládli ľad. V 31. min im vrátil dvojgólový náskok obranca Martinez, ktorý strelou zápästím zavesil pod hornú žŕdku, vzápätí Karlsson pekne zadovkou našiel Smitha, ktorý zvýšil už na 4:1.rýchlymi výpadmi rozsekávali obranu súpera, ktorý už nedokázal zareagovať. V 38. min pridal piaty zásah po vydarenej kombinácii Stone a dve sekundy pred koncom tretiny potrestal ďalšiu chybu defenzívy hostí Amadio.Golden Knights tak mohli v tretej dvadsaťminútovke už chystať všetko na majstrovské oslavy. Florida sa ešte snažila s výsledkom niečo urobiť, ale jej úsilie maril pozorný Hill, ktorý v 47. minúte predviedol fantastický zákrok lapačkou proti Duclairovi. O dve minúty neskôr zasadil hosťom siedmy gólový úder Barbašov, ktorý dorazil do siete puk po strele Eichela. Panthers skorigovali po pohotovej koncovke Reinharta a následnom góle Bennetta, ktorého strelu od modrej čiary tečoval domáci obranca Pietrangelo, to však bolo zo strany Floridy všetko. Sedem minút pred koncom tréner Maurice odvolal z bránky Bobrovského a hostia to skúsili v šestici. Stone skúšal z diaľky trafiť prázdnu bránku a skompletizovať hetrik, podarilo sa mu to až na tretí pokus. Gólovú bodku dal za stretnutím Roy - 9:3. Posledné sekundy sa už iba dohrávali, po záverečnej siréne mohli na ľade vypuknúť majstrovské oslavy domácich.