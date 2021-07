Golden Knights získali z Ottawy Dadonova výmenou za Holdena

Las Vegas 28. júla (TASR) - Ruský hokejista Jevgenij Dadonov sa sťahuje z Ottawy do Vegas. Golden Knights ho získali v stredu výmenou za obrancu Nicka Holdena a výber v 3. kole budúcoročného draftu NHL, informoval web tsn.ca.



Tridsaťdvaročný Dadonov prišiel do Ottawy vlani v lete z Floridy, za Senators odohral 55 zápasov s bilanciou 13 gólov a sedem asistencií. O dva roky starší Holden si v 17 štartoch v drese "zlatých rytierov" pripísal dve asistencie.



Golden Knights okrem Dadonova získali na voľnom trhu aj švajčiarskeho krídelníka Svena Bärtschiho, ktorý naposledy pôsobil vo Vancouveri, respektíve na farme Canucks v Utice (AHL). S klubom podpísal ročný dvojcestný kontrakt na 750.000 dolárov. Bránkovisko Vegas posilní Laurent Brossoit, naposledy chytajúci vo Winnipegu.



Vedenie klubu z Las Vegas sa takisto dohodlo na predĺžení zmluvy so skúseným obrancom Alecom Martinezom. Kontrakt 34-ročného beka znie na tri roky a 5,25 mil. USD za sezónu.