Golden State vyhral v Memphise, v závere rozhodla trojka Thompsona

Útočník Bostonu Celtics Jayson Tatum (0) a Jrue Holiday z Milwaukee Bucks v prvom zápase semifinále Východnej konferencie zámorskej NBA Boston Celtics - Milwaukee Bucks 1. mája 2022 v Bostone. Foto: TASR/AP





2. kolo play off NBA



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Boston Celtics - Milwaukee Bucks 89:101 (24:27, 22:29, 24:22, 19:23)



Najviac bodov: Tatum 21, Brown a Horford (10 doskokov) po 12 - Holiday 25, Antetokounmpo 24 (13 doskokov, 12 asistencií), Portis 15 (11 doskokov), 19.156 divákov.



/stav série: 0:1/







semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 116:117 (32:24, 29:31, 29:36, 26:26)



Najviac bodov: Morant 34 (10 asistencií), Jackson 33 (10 doskokov), Melton 14 - Poole 31, Curry 24, Wiggins 17, 17.794 divákov.



/stav série: 0:1/





New York 2. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors a Milwaukee Bucks úspešne vstúpili do 2. kola play off NBA. Warriors triumfovali v prvom zápase semifinále Západnej konferencie na palubovke Memphisu Grizzlies 117:116, rozhodol o tom úspešnou trojkou 36 sekúnd pred koncom Klay Thompson.Hostia sa dokázali vyrovnať s vylúčením Draymonda Greena za hrubý faul ešte v prvom polčase, strelecky ich potiahol s 31 bodmi Jordan Poole. Stephen Curry pridal 24 bodov. Domácim nestačilo 34 bodov Jaa Moranta, ktorý poslednou strelou duelu minul obruč. Zápas číslo dva je na programe v utorok v Memphise.citovala agentúra AP Curryho.vyjadril sa kouč Warriors Steve Kerr.Basketbalisti Milwaukee Bucks v úvodnom zápase semifinále Východnej konferencie triumfovali na palubovke Bostonu Celtics 101:89 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá. Jrue Holiday pomohol obhajcovi k výhre 25 bodmi a 10 doskokmi, Jannis Antetokunmpo dosiahol triple double za 24 bodov, 13 doskokov a 12 asistencií.povedal kouč Bucks Mike Budenholzer na adresu Gréka.vyjadril sa tréner Celtics Ime Udoka. Duel číslo dva je na programe v TD Garden v utorok.