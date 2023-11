Golden State vyhrali v Oklahome 141:139, Curry rozhodol

NBA - výsledky:



Denver - Dallas 125:114,

Portland - Memphis 115:113 pp,

Chicago - Brooklyn 107:109,

Miami - Washington 121:114,

Oklahoma - Golden State 139:141,

Milwaukee - New York 110:105,

Indiana - Cleveland 121:116

New York 4. novembra (TASR) - Basketbalisti Golden State vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NBA 141:139 na palubovke Oklahomy. Triumf hostí zaistil 0,2 sekundy pred koncom zápasu Stephen Curry. Duel bol jeden z otváracích nového Pohára NBA, ktorého zápasy sa počítajú aj do základnej časti štandardnej sezóny.Infarktový záver prišiel v podaní Warriors druhýkrát za sebou, v stredu skóroval menej ako sekundu pred koncom Klay Thompson proti Sacramentu (102:101). Jeho spoluhráč Curry bol v noci na sobotu zároveň najproduktívnejší hráč s 30 bodmi, za domácich si pripísal Luguentz Dort 29. Strelecký líder tímu Shai Gilgeous-Alexander nehral pre problémy s ľavým kolenom.Úradujúci šampióni z Denveru vyhrali nad Dallasom 125:114 a ich lídrovi Nikolovi Jokičovi chýbala k triple double jedna asistencia. Srb mal 33 bodov a 14 doskokov. O jeden bod viac zaznamenal za hostí Luka Dončič, ktorý mal zároveň desať doskokov a na triple double mu chýbali dve asistencie. Jeho tím prehral prvýkrát v tejto sezóne.Ďalší finalista minulého ročníka Miami Heat zdolal Washington 121:114, najväčší strelecký podiel na tom mal Tyler Herro s 24 bodmi a desiatimi doskokmi. Aj on zaznamenal deväť asistencií a jeho tím ukončil štvrozápasovu šnúru prehier.