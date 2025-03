Golden State zdolal opäť úspešný, Bronny James zaznamenal 17 bodov

NBA - sumáre:

Indiana Pacers - Brooklyn Nets 105:99 pp (23:28, 19:24, 25:19, 24:20 - 14:8)

najviac bodov: Mathurin 28 (16 doskokov), M. Turner 23 (10 doskokov), Nesmith 14 - D. Russell a Z. Williams po 22, Watford 15



Charlotte Hornets - New York Knicks 115:98 (27:19, 27:25, 31:28, 30:26)

najviac bodov: La. Ball 25, M. Williams 19 (14 doskokov), Mil. Bridges 15 (10 doskokov) - Anunoby 25, Towns 24 (10 doskokov), Mik. Bridges 16



Sacramento Kings - Chicago Bulls 116:128 (39:28, 25:27, 25:37, 27:36)

najviac bodov: Monk 34, Lyles a DeRozan po 22 - White 35, Huerter 25, Vučevič (14 doskokov) 24



Golden State Warriors - Toronto Raptors 117:114 (33:30, 34:31, 26:31, 24:22)

najviac bodov: D. Green 21, Post 18, St. Curry 17 - Barnes 29 (10 doskokov), Quickley 21, Pöltl 18



Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 89:118 (19:34, 27:23, 23:34, 20:27)

najviac bodov: Br. James a Knecht po 17, Len 10 - Antetokounmpo 28, Trent 23, Kuzma 20



New York 21. marca (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors zvíťazili v zámorskej NBA nad Torontom Raptors 117:114. Pre zverencov trénera Steva Kerra to bolo deviate víťazstvo z uplynulých desiatich zápasov. V tabuľke Západnej konferencie si poistili šieste miesto.K výhre výrazne pomohol Jimmy Butler, autor 18 bodov, 11 doskokov a 12 asistencií a od jeho príchodu vyhralo Golden State 16 z 19 zápasov. "," prezradil na pozápasovej tlačovej konferencii krídelník Warriors Draymond Green.Milwaukee Bucks triumfovalo na palubovke Los Angeles Lakers po výsledku 118:89. Na domácej strane zaznamenal prvýkrát v kariére v NBA dvojciferný počet bodov Bronny James, ale ani jeho 17 bodov nestačilo na predĺženie deväťzápasovej víťaznej série pred vlastnými fanúšikmi. "," povedal James na margo svojho výkonu proti Bucks. Prehra zároveň znamenala pre Oklahomu City Thunder definitívu prvého miesta v Západnej konferencii.DeMar DeRozan sa stal 27. hráčom NBA, ktorému sa podarilo dosiahnuť na métu 25-tisíc bodov. Tridsaťpäťročný rozohrávač to dokázal pri prehre 116:128 jeho Sacramenta Kings s Chicagom Bulls. "" vyjadril sa DeRozan pre oficiálnu stránku súťaže.