Golden State zdolal Philadelphiu 119:107, Curry nastrieľal 37 bodov

NBA-výsledky:



Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers 138:122 (36:29, 31:27, 36:32, 35:34)



najviac bodov: Young 26 (13 asistencií), Murray 24, Johsnon 19 (11 doskokov) - Reaves 28, James 20, Hačimura 16







Boston Celtics - Indiana Pacers 129:124 (36:26, 45:40, 25:37, 23:21)



najviac bodov: Tatum 30, Brown 25, White 24 - Nesmith 26 (12 doskokov), Siakam 23, Turner 17







New York Knicks - Utah Jazz 118:103 (29:22, 28:27, 36:24, 25:30)



najviac bodov: DiVicenzo 33, Brunson 29, Achiuwa 18 - Sexton 22, George 15, Fontecchio a Markkanen po 14







Chicago - Toronto 107:118 (31:27, 32:26, 26:37, 18:28)



najviac bodov: DeRozan 25, Dosunmu 21, Vučevič 14 - Trent 24, Brown 19, Nwora 17







Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30)



najviac bodov: Curry 37, Kuminga 26, Wiggins 23 - Harris 26 (10 doskokov), Korkmaz 19, Oubre 15

New York 31. januára (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zdolali v nočnom zápase zámorskej NBA Indianu Pacers 129:124. Na ich triumfe sa 30 bodmi podieľal Jayson Tatum. Jaylen Brown pridal 25 bodov a Derrick White 24. V drese Pacers sa najviac darilo Aaronovi Nesmithovi, k 26 bodom pridal 12 doskokov.Golden State doma zdolal Philadelphiu 119:107, Stephen Curry nastrieľal za domácich 37 bodov, pričom sa osemkrát presadil spoza trojkového oblúka. Hviezda Philadelphie Joel Embiid nastrieľala 14 bodov, no neskôr odišla do šatne po tom, čo mu domáci Jonathan Kuminga spadol na ľavé koleno. Embiid predchádzajúce dva zápasy odohral s bolesťami kolena a achilovky. "Dnes, alebo zajtra mu urobia magnetickú rezonanciu. Nesúvisí to s tým, čo ho trápilo, takže si počkáme. Ale Joel povedal, že sa cíti dobre," povedal po zápase hlavný tréner Sixers Nick Nurse, ktorého citovala agentúra AP.Donte DiVincenzo potiahol New York Knicks k víťazstvu 118:103 nad Utahom. Dvadsaťsedemročný americký basketbalista zaznamenal 9 trojok, čo je jeho kariérne maximum, celkovo nazbieral 33 bodov. Knicks zaknihovali ôsme víťazstvo za sebou.Atlanta zdolala Los Angeles Lakers 138:122, domáci Trae Young zaznamenal 26 bodov. Lakers hrali bez opory Anthonyho Davisa, ich najlepším strelcom bol Austin Reaves s 28 bodmi.Chicago prehralo doma s Torontom 107:118, hostí potiahli 24-bodový Gary Trent Jr., Bruce Brown pridal 19 bodov a 7 doskokov. Najlepším strelcom Bulls bol DeMar DeRozan s 25 bodmi.