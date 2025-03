Golden State zdolalo Sacramento, Curry pokoril hranicu 4000 trojok

NBA - sumáre:



Detroit Pistons - Washington Wizards 125:129 (31:31, 31:38, 39:27, 24:33)



najviac bodov: Cunningham 38 (10 asistencií), Duren 18 (14 doskokov), T. Harris 14 - Sarr 19, Champagnie a Poole po 17







Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 126:106 (33:29, 38:34, 31:19, 24:24)



najviac bodov: Antetokounmpo 24 (12 doskokov), B. Lopez 23, Lillard (10 asistencií) a K. Porter po 22 - Dončič 45 (11 doskokov), Reaves 28, Knecht 10







Chicago Bulls - Brooklyn Nets 116:110 (31:30, 31:35, 20:27, 34:18)



najviac bodov: C. White 31, Huerter a Jones po 18 - C. Thomas 24 (10 asistencií), Claxton 18 (14 doskokov), C. Johnson 16







New Orleans Pelicans - Orlando Magic 93:113 (23:32, 15:36, 27:20, 28:25)



najviac bodov: Williamson 20, Murphy 17, Alvarado 12 - Banchero 34 (11 doskokov), Wagner 27, Caldwell-Pope a Joseph po 12







Golden State - Sacramento 130:104 (30:18, 31:33, 35:32, 34:21)



najviac bodov: D. Green 23, Kuminga 18, Moody 17 - DeRozan 23, Ellis 18, LaVine 14

New York 14. marca (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA nad Sacramentom Kings 130:104. Líder domáceho tímu Stephen Curry ako prvý hráč v histórii profiligy pokoril hranicu 4000 trojok. Od príchodu hviezdneho Jimmyho Butlera sa tímu trénera Stevea Kerra výsledkovo darí, uspel v trinástom z predchádzajúcich 14 vystúpení a v tabuľke Západnej konferencie poskočili už na šieste miesto.K prelomovému okamihu Curryho prišlo počas tretej štvrtiny, k výhre napokon prispel 11 bodmi, čím si dal predčasný narodeninový darček a len potvrdil status jedného z historicky najlepších strelcov súťaže. "povedal Curry v televíznom rozhovore pre ESPN. Jeho prínos ocenil aj tréner Warriors Steve Kerr, ktorému sa 557. výhrou podarilo vyrovnať klubový rekord v tejto štatistike:Giannis Antetokounmpo prispel k triumfu Milwaukee Bucks 126:106 nad Los Angeles Lakers 24 bodmi, 12 doskokmi a 9 asistenciami. Hosťom nepomohlo ani 45 bodov Luku Dončiča, domáci tak ukončili trojzápasové čakanie na úspech. Milwaukee pomohla útočná produktivita, štyria hráči mali 22 a viac bodov.vyjadril sa autor 21 bodov Bucks Brook Lopez.