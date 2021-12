Golden State zvíťazil nad Orlandom 126:95, Curry dal 31 bodov

NBA - sumáre:

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 124:127 pp (34:23, 28:44, 31:28, 26:24 - 5:8)

Najviac bodov: Oubre 35, Bridges 16, Washington 16 - Embiid 43 (15 doskokov), Harris 21 (11 doskokov), Milton 16, 14.462 divákov



Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder 103:114 (37:28, 26:22, 18:22, 22:42)

Najviac bodov: Cunningham 28 (11 doskokov), Grant 20, Bey 15 - Gilgeous-Alexander 30 (13 asistencií), Dort 28, Giddey 12, 10.522 divákov



Indiana Pacers - Washington Wizards 116:110 (28:18, 30:29, 30:31, 28:32)

Najviac bodov: Sabonis 30 (10 doskokov), LeVert 19, Brogdon 17 - Beal 34, Gafford 14, Kuzma 14, 12.581 divákov



Miami Heat - Memphis Grizzlies 90:105 (25:34, 24:26, 18:22, 23:23)

Najviac bodov: Herro 24, Lowry 17, Caleb 11 - Bane 21, Brooks 21, Adams 17 (16 doskokov), 19.600 divákov



Chicago Bulls - Denver Nuggets 109:97 (18:27, 28:22, 31:22, 32:26)

Najviac bodov: LaVine 32, Ball 20 (10 doskokov), Vučevič 20 (10 doskokov) - Barton 19, Morris 19, Gordon 18, 21.236 divákov



Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 112:104 (24:24, 32:26, 32:28, 24:26)

Najviac bodov: Antetokounmpo 27 (12 doskokov), Middleton 21, Holiday 20 - Allen 25, Markkanen 20, Love 15, 17.341 divákov



Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 110:121 (24:33, 24:28, 30:35, 32:25)

Najviac bodov: Towns 31 (16 doskokov), Beasley 24, Edwards 20 - Young 29 (11 asistencií), Luwawu-Cabarrot 23, Gallinari 20, 15.736 divákov



Phoenix Sun - San Antonio Spurs - S 108:104 (26:33, 25:15, 28:22, 39:24)

Najviac bodov: Paul 21 (10 asistencií), Crowder 19, Ayton 14 - Murray 17 (14 asistencií), Forbes 15, McDermott 14, 15.292 divákov



Golden State Warriors - Orlando Magic 126:95 (31:26, 34:18, 33:35, 28:16)

Najviac bodov: St. Curry 31, Wiggins 28, Poole 12 - Harris 17. Hampton 16, Wagner 15, 18.064 divákov



Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers 90:102 (26:27, 23:21, 25:29, 16:25)

Najviac bodov: Nurkič 31, Powell 29, Smith 13 - George 21, Morris 17, Jackson 16, 15.865 divákov

New York 7. decembra (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors a Phoenixu Suns sú so zhodnou bilanciou dvadsať víťazstiev a štyri prehry naďalej na čele zámorskej NBA. Líderské postavenie potvrdili aj v noci na utorok.K triumfu Golden State Warriors nad Orlandom Magic 126:95 prispel najvýraznejšie Stephen Curry s 31 bodmi. Phoenix potiahol proti San Antoniu Spurs (108:104) Chris Paul, ktorý si pripísal 21 bodov a 10 asistencií.Víťazstvo z palubovky Charlotte si odniesla Philadelphia 76ers, pričom Joel Embiid sa na víťazstve 127:124 po predĺžení podieľal 43 bodmi a 15 doskokmi. Kamerunský hráč bol pri všetkých ôsmich bodoch svojho tímu v predĺžení, na jeden kôš prihral a zvyšné sám dal.povedal Embiid. Slovami chvály na jeho adresu nešetril ani spoluhráč Tobias Harris, ktorý si pripísal 21 bodov:Svoje 27. narodeniny oslávil Jannis Antetokounmpo 27 bodmi a 12 doskokmi pri výhre Milwaukee nad Clevelandom 112:104. Grék sa vrátil do hry po dvoch zápasoch, svojmu tímu chýbal pre zranenie ľavého lýtka.