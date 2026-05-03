Golden Tempo pod vedením trénerky DeVauxovej vyhral Kentucky Derby
V poradí 152. ročník podujatia sa zapísal do histórie vďaka trénerke víťazného koňa.
Autor TASR
Louisville 3. mája (TASR) - Trojročný žrebec Golden Tempo sa stal nečakane víťazom prestížnych dostihov Kentucky Derby na hipodróme Churchill Downs v americkom Louisville. Pod vedením portorického džokeja Joseho Ortiza predviedol parádny finiš v záverečnej rovinke, ktorým odsunul na druhú priečku hlavného favorita Renegade. Na treťom mieste finišoval outsider Ocelli.
V poradí 152. ročník podujatia sa zapísal do histórie vďaka trénerke víťazného koňa. Cherie DeVauxová sa stala vôbec prvou ženou, ktorej zverenec dokázal na Kentucky Derby triumfovať. Po Jene Antonucciovej (víťazstvo na Belmont Stakes 2023) je len druhou ženou s víťazstvom v niektorých z pretekov americkej Trojkoruny.
„Teraz ani neviem nájsť žiadne slová, jednoducho nemôžem. Som taká šťastná,“ povedala dojatá DeVauxová pre zámorské médiá. Zaujímavosťou je, že víťazný džokej Jose Ortiz je mladší brat Irada Ortiza Jr., ktorý bol v sedle v cieli druhého Renegadea. „Jose odviedol skvelú, majstrovskú prácu,“ pochválila ho DeVauxová.
