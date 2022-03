POZNÁME GOLFISTOV ROKA 2021: Stali sa nimi Zacharovská a Teťák

Ocenenia golfistov za rok 2021 - prehľad víťazov všetkých kategórii /zdroj: skga.sk/:



Kategória do 12 rokov: Matias Masár / Olívia Grachová



Kategória do 14 rokov: Tomáš Šmíček ml. / Laura Póšová



Kategória do 16 rokov: Adam Benčík / Gaia Stančíková



Kategória do 18 rokov: René Bergedi / Antónia Zacharovská



Kategória do 21 rokov: Tadeáš Teťák / Katarína Drocárová



Kategória Mid-Am: Florian Tomko / Zuzana Bieliková



Kategória Senior roka: Igor Taraba / Katarína Opršálová



Výkon roka: Rory Sabbatini – strieborná medaila na OH 2020 v Tokiu



Hráč roka: Tadeáš Teťák / Antónia Zacharovská



Sieň slávy: pluk. W. R. v. Hennig – golf - Club Piešťany

Bratislava 4. marca (TASR) - Ocenenie Golfista roka 2021 na Slovensku získali Antónia Zacharovská a Tadeáš Teťák. Zacharovská okrem zisku titulu najlepšej slovenskej golfistky triumfovala aj v kategórii do 18 rokov, Teťák zvíťazil aj v kategórii do 21 rokov.uviedla Zacharovská vo videu Slovenskej golfovej asociácie (SKGA).Teťák už vlani reprezentoval SR na profesionálnych turnajoch a v novej sezóne bude na profesionálnej úrovni pokračovať. Momentálne trénuje v USA:Cenu za Výkon roka si odniesol Rory Sabbatini, ktorý na OH v Tokiu vybojoval striebornú medailu.