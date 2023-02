Golfisti roka 2022: Kto získal ocenenie?

Trnava 12. februára (TASR) - Najlepšími golfistami roka 2022 sa stali Michaela Vavrová a Jakub Hrinda. Oboch študentov amerických univerzít ocenila v sobotu na slávnostnom galavečeri v Trnave Slovenská golfová asociácia (SKGA).



Ocenenie pre Hráčku roka získala Vavrová. Študentka University of Nebraska obsadila na Czech Ladies Challenge 12. miesto, na majstrovstvách SR skončila druhá. Predstavila sa aj na univerzitných MS v Turíne, kde Slovensko obsadilo 9. miesto. Na MS žien sa pričinila o 31. miesto tímu, v individuálnej súťaži jej patrila 61. priečka. Na ME ženských tímov zabodovala pri 20. mieste tímu.



Hrinda, študent George Washington University, obsadil na Czech Amateur Open Championship tretie miesto, na univerzitných MS v Turíne prispel k 9. priečke slovenského výberu, v individuálnej súťaži mu patrilo 15. miesto. Darilo sa mu aj v zámorí, vyhral turnaje Visit Stockton Pacific Invite a VCU Shootout v americkej univerzitnej lige. Aj v tejto sezóne patrí k najlepším hráčom svojho tímu.



Prvenstvo v kategórii Profesionál roka obhájil strieborný medailista z OH v Tokiu Rory Sabbatini, ktorý aj v tejto sezóne bojuje na okruhu PGA Tour. Medzi ženami patrí prvenstvo Anike Bolčíkovej, ktorá na Penati Slovak Open Championship obsadila 6. miesto.



V minulom roku medzi golfových profesionálov vstúpili Tadeáš Teťák a Pavol Mach. Teťák získal cenu Výkon roka 2022, ktorú dostal za výkon v 1. kole turnaja Big Green Egg German Challenge, kde zahral 8 úderov pod par a po 1. kole bol lídrom (-8/64). Mimoriadne ocenenie roka si odniesla Laura Póšová za výkon na ME ženských tímov vo Walese.



SKGA vytvorila aj Sieň slávy, do ktorej uviedla prvých dvoch členov - Juraja Lupsina, prvého prezidenta SGU, a Rudolfa Ondreičku, prvého generálneho sekretára SGU. Vďaka nim SGU prijali v roku 1995 do EGA a v roku 1997 do svetovej golfovej asociácie WAGC. Informácie pochádzajú z tlačovej správy SKGA.