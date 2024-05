Lídra svetového rebríčka Schefflera zatkla polícia

Louisville 17. mája (TASR) - Americký golfista Scottie Scheffler skončil v piatok v putách. Lídra svetového rebríčka zatkla polícia pred 2. kolom turnaja PGA Championship.



Podľa AP Scheffler nerešpektoval pokyny policajtov, ktorí zasahovali pri dopravnej nehode. Počas nej autobus usmrtil pri golfovom klube Valhalla v Louisville chodca. Dvadsaťsedemročný golfista miesto nehody obišiel a zastavil s autom až pri vchode do areálu. Tam ho policajti zadržali a odviedli v putách.



Začiatok 2. kola druhého major turnaja sezóny odložili pre nehodu približne o hodinu a pol. Scheffler sa na ihrisko vrátil po troch hodinách. Hráčov právny zástupca Steve Romines uviedol, že zatknutie bolo jedno veľké nedorozumenie. "Budeme to riešiť, ako to pôjde," povedal podľa AP. "Bola to veľmi chaotická situácia, celkom pochopiteľná vzhľadom na nehodu, ktorá sa predtým udiala. Išlo o jedno veľké nedorozumenie ohľadom toho, o čo ma žiadali. Nikdy som sa nesnažil nerešpektovať inštrukcie. Verím, že to už budem môcť hodiť za hlavu a koncentrovať sa len na golf," uviedol Scheffler vo svojom stanovisku.



Usmrteným chodcom mal byť jeden zo zamestnancov golfového klubu. Scheffler počas zastavenej premávky prešiel so svojím autom okolo policajta, pričom označenie na dverách indikovalo, že je to vozidlo PGA Championship. Policajt na neho kričal, aby zastavil. Chytil pritom rukou auto, až pokým golfista o desať metrov ďalej nezastavil. Policajný dôstojník mu následne nasadil putá. Polícia obvinila Schefflera z napadnutia policajta, bezohľadnej jazdy a nerešpektovania dopravných pokynov policajta riadiaceho dopravu.



Podľa AP bol policajt jasne označený, keď zastavil golfistu. Po tom, ako ho zrýchľujúce sa auto zvalilo k zemi, utrpel bolestivé pomliaždeniny, opuchliny a odreniny na ľavom zápästí. Zranenia mu ošetrili v nemocnici.



Scheffler zahral v úvodnom kole PGA Championship štyri údery pod par a figuroval priebežne na 12. mieste s odstupom piatich rán na vedúceho krajana Xandera Schauffeleho. Ten sa vo štvrtok blysol rekordom turnaja, keď zaznamenal 62 úderov.