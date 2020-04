McIlroy je proti golfovému Ryder Cupu bez divákov: Nebude to ono

Los Angeles 22. apríla (TASR) - Líder svetového golfového rebríčka Rory McIlroy je proti uskutočneniu Ryder Cupu bez divákov. Organizátori tradičného turnaja USA proti Európe zvažujú túto možnosť pre pandémiu koronavírusu.



Ich nápad sa však nestretol s veľkým nadšením. "Osobne by som bol radšej za jeho preloženie na budúci rok. Bez divákov a atmosféry to nebude ono," citovala McIlroya agentúra AFP.



Ani výkonný riaditeľ PGA Seth Waugn si nevie predstaviť turnaj bez divákov, no pre rádio WFAN uviedol, že existujú aj alternatívy: "Bez publika to pôjde iba ťažko, ale rozmýšľame nad možnosťou virtuálnych fanúšikov. Pokúsime sa byť čo najviac kreatívni."



Tohtoročná edícia turnaja je naplánovaná na 25.-27. septembra v vo Whistling Straits v štáte Wisconsin. V USA v stredu dopoludnia evidovali takmer 820-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a vyše 45-tisíc úmrtí.