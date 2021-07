Morikawa z USA vyhral major British Open

Sandwich 18. júla (TASR) - Collin Morikawa z USA triumfoval v nedeľu pri svojom debute na golfovom 149. ročníku British Open. Na ihrisku Royal St. George´s zvíťazil so skóre 15 pod par a vo veku 24 rokov získal svoj druhý major titul.



Na druhom mieste skončil so stratou dvoch úderov Morikawov krajan Jordan Spieth, tretí finišoval Španiel Jon Rahm so stratou ďalších dvoch úderov.



Morikawa, ktorý pri debute uspel aj na US PGA Championship v roku 2020 sa stal prvým golfistom, ktorý na dvoch turnajoch major uspel na prvý pokus. Informovala agentúra DPA.