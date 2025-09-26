< sekcia Šport
Na prvý deň Ryder Cupu zavítal aj Trump
Trumpov príchod sprevádzali povzbudivé pokriky 5-tisícového hľadiska či prelet vojenského lietadla počas štátnej hymny.
Farmingdale 26. septembra (TASR) - Úvodný deň Ryder Cupu, najprestížnejšieho tímového podujatia v golfe, si nenechal ujsť ani Donald Trump. Americký prezident dorazil na ihrisko Bethpage Black na Long Islande v piatok popoludní za stavu 3:1 pre tím Európy.
Trumpov príchod sprevádzali povzbudivé pokriky 5-tisícového hľadiska či prelet vojenského lietadla počas štátnej hymny. Podujatie sa tak muselo konať so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, pripomenula agentúra DPA.
