Na prvý deň Ryder Cupu zavítal aj Trump

Prezident USA Donald Trump na golfovom turnaji Ryder Cup na golfovom ihrisku Bethpage Black vo Farmingdale v štáte New York 26. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Trumpov príchod sprevádzali povzbudivé pokriky 5-tisícového hľadiska či prelet vojenského lietadla počas štátnej hymny.

Autor TASR
Farmingdale 26. septembra (TASR) - Úvodný deň Ryder Cupu, najprestížnejšieho tímového podujatia v golfe, si nenechal ujsť ani Donald Trump. Americký prezident dorazil na ihrisko Bethpage Black na Long Islande v piatok popoludní za stavu 3:1 pre tím Európy.

Trumpov príchod sprevádzali povzbudivé pokriky 5-tisícového hľadiska či prelet vojenského lietadla počas štátnej hymny. Podujatie sa tak muselo konať so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, pripomenula agentúra DPA.
